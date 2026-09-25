Γεωργιάδης σε Ανδρουλάκη: Η τηλεϊατρική λειτουργεί ήδη, συγγνώμη που δεν περιμέναμε να γίνετε πρωθυπουργός για να τη φτιάξετε

Στην εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ για την εγκατάσταση συστήματος τηλεϊατρικής στα Κέντρα Υγείας αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο σύστημα έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί.

Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε βίντεο από τα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας Διστόμου, όπου παρουσιάζεται η λειτουργία της τηλεϊατρικής και η σύνδεση με τη Λάρισα, απευθύνοντας παράλληλα συγγνώμη στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, καθώς, όπως ανέφερε, δεν είχε ενημερωθεί ότι το σύστημα λειτουργεί ήδη.

«Πριν από λίγες μέρες από την ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγγειλε ότι εάν γίνει πρωθυπουργός θα εγκαταστήσει στα Κέντρα Υγείας σύστημα Τηλεϊατρικής. Τότε είπα ότι τέτοιο σύστημα ήδη έχουμε εγκαταστήσει και λειτουργεί», έγραψε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Διστόμου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη λειτουργία του συστήματος, το οποίο, όπως σημείωσε, έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε όλα τα Κέντρα Υγείας της χώρας. «Σήμερα βρήκα την ευκαιρία, κατά τα εγκαίνια του ΚΥ Διστόμου να ζητήσω από το προσωπικό να μας κάνει μία μικρή επίδειξη του Συστήματος της Τηλεϊατρικής που εγκαταστήσαμε ήδη και λειτουργεί σε όλα τα ΚΥ της Χώρας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας συνέχισε απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι η υλοποίηση του συστήματος είχε ξεκινήσει κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που δεν περιμέναμε να γίνει Πρωθυπουργός για να το φτιάξουμε αλλά μας είχε δώσει εντολή προ πολλού ο νυν Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να το φτιάξουμε και θέλαμε με την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κα Αγαπηδάκη, να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη του και κυρίως να σώσουμε ζωές».

Πριν από λίγες μέρες από την ΔΕΘ ο @androulakisnick εξήγγειλε ότι εάν γίνει Πρωθυπουργός θα εγκαταστήσει στα Κέντρα Υγείας σύστημα Τηλεϊατρικής. Τότε είπα ότι τέτοιο σύστημα ήδη έχουμε εγκαταστήσει και λειτουργεί. Σήμερα βρήκα την ευκαιρία, κατά τα εγκαίνια του ΚΥ Διστόμου να… pic.twitter.com/As9Fc6RX9u — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 25, 2026

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Πριν από λίγες μέρες από την ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγγειλε ότι εάν γίνει Πρωθυπουργός θα εγκαταστήσει στα Κέντρα Υγείας σύστημα Τηλεϊατρικής. Τότε είπα ότι τέτοιο σύστημα ήδη έχουμε εγκαταστήσει και λειτουργεί. Σήμερα βρήκα την ευκαιρία, κατά τα εγκαίνια του ΚΥ Διστόμου να ζητήσω από το προσωπικό να μας κάνει μία μικρή επίδειξη του Συστήματος της Τηλεϊατρικής που εγκαταστήσαμε ήδη και λειτουργεί σε όλα τα ΚΥ της Χώρας μας. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που δεν περιμέναμε να γίνει Πρωθυπουργός για να το φτιάξουμε αλλά μας είχε δώσει εντολή προ πολλού ο νυν Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να το φτιάξουμε και θέλαμε με την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κα Αγαπηδάκη, να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη του και κυρίως να σώσουμε ζωές. Ευχαριστούμε το προσωπικό μας που αγκάλιασε το σύστημα με τόσο ενθουσιασμό»