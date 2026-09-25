MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λύκος επιτέθηκε σε άνδρα στο Κρυονέρι: “Έπεσε πάνω μου και με δάγκωσε, ήταν πολύ επιθετικός”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Αντιμέτωπος με έναν επιθετικό λύκο βρέθηκε ο Θανάσης Λινάρδος κατά τη διάρκεια περιπάτου στο βουνό, στην περιοχή του Κρυονερίου. Το ζώο, σύμφωνα με την περιγραφή του, του επιτέθηκε επανειλημμένα, επιχειρώντας να τον δαγκώσει, ενώ ο ίδιος προσπάθησε να προστατευτεί πίσω από ένα δέντρο. Η επίθεση διήρκεσε αρκετά λεπτά και ο άνδρας τελικά τραυματίστηκε από δάγκωμα.

Περιγράφοντας στο Action24 τις πρώτες στιγμές της συνάντησής του με τον λύκο, ο κ. Λινάρδος ανέφερε: «Ξαφνικά ενώ ήμουν στο βουνό και γύριζα στις 19.50, είδα δίπλα μου έναν λύκο, με ακούμπησε. Έχουμε ξαναδεί λύκο, δεν κάνουν επιθέσεις. Προσπάθησα να απομακρυνθώ όμως ο λύκος μου όρμηξε, έκανε επίθεση και εγώ προσπάθησα να αμυνθώ».

Βλέποντας ότι το ζώο συνέχιζε να γρυλίζει και να κινείται απειλητικά προς το μέρος του, αναζήτησε προστασία πίσω από έναν μεγάλο κορμό. Όπως εξήγησε, δεν είχε τη δυνατότητα να σκαρφαλώσει για να ξεφύγει. «Δεν μπορούσα να ανέβω σε κάποιο δέντρο, μόνο να κρυφτώ πίσω από ένα μεγάλο δέντρο μπορούσα», είπε.

Παρά την προσπάθειά του να κρατήσει απόσταση, ο λύκος συνέχισε να του ορμά, μέχρι που ο άνδρας γλίστρησε και βρέθηκε στο έδαφος. Τότε το ζώο έπεσε πάνω του και τον δάγκωσε, ενώ εκείνος προσπαθούσε να το απομακρύνει χρησιμοποιώντας τα πόδια του. «Το ζώο ήταν πολύ επιθετικό χωρίς να κάνω τίποτα, προσπαθούσε να με δαγκώσει. Κάποια στιγμή γλίστρησα και έπεσε πάνω μου, προσπαθούσα να τον απωθήσω με τα πόδια και με δάγκωσε», είπε.

Ο Θανάσης Λινάρδος ανέφερε ακόμη ότι παρόμοια περιστατικά είχαν καταγραφεί και πέρυσι στην περιοχή, χωρίς όμως οι επιθέσεις να έχουν την ίδια ένταση.

Τελικά, κατάφερε να χτυπήσει τον λύκο με ένα ξύλο και μία πέτρα, αναγκάζοντάς τον να υποχωρήσει. Λίγο αργότερα, το ζώο άκουσε έναν θόρυβο και απομακρύνθηκε.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε ο ίδιος στο Facebook:

Λύκος επιτέθηκε σε άνδρα στο Κρυονέρι: «Έπεσε πάνω μου και με δάγκωσε, ήταν πολύ επιθετικός»
Λύκος επιτέθηκε σε άνδρα στο Κρυονέρι: «Έπεσε πάνω μου και με δάγκωσε, ήταν πολύ επιθετικός»

Κρυονέρι Λύκος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΘΝΙΚΑ 21 ώρες πριν

Πράσινο ή λευκό; Τι σημαίνουν τα χρώματα στα φύλλα της επιστράτευσης – Τα βήματα για τη σύνδεση στο gov.gr

ΔΙΕΘΝΗ 25 λεπτά πριν

Σάλος με την Τζόρτζια Μελόνι: Αντί για τον ΟΗΕ πήγε σε δείπνο για την Εβδομάδα μόδας στο Μιλάνο – “Ήθελα να στηρίξω την ιταλική μόδα”

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 7 ώρες πριν

Η μεταπώληση ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα και η πραγματικότητα της φόρτισης

ΣΧΕΣΕΙΣ 16 ώρες πριν

Το Νο1 λάθος που κάνεις όταν οι άλλοι “κατεβάζουν ρολά” μετά από καβγά

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει στο MEGA την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Δημογλίδου για θάνατο Μαζωνάκη: Δεν έχει δοθεί ακόμη εισαγγελική άδεια για άρση τηλεφωνικού απορρήτου