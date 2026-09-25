Λύκος επιτέθηκε σε άνδρα στο Κρυονέρι: “Έπεσε πάνω μου και με δάγκωσε, ήταν πολύ επιθετικός”

Αντιμέτωπος με έναν επιθετικό λύκο βρέθηκε ο Θανάσης Λινάρδος κατά τη διάρκεια περιπάτου στο βουνό, στην περιοχή του Κρυονερίου. Το ζώο, σύμφωνα με την περιγραφή του, του επιτέθηκε επανειλημμένα, επιχειρώντας να τον δαγκώσει, ενώ ο ίδιος προσπάθησε να προστατευτεί πίσω από ένα δέντρο. Η επίθεση διήρκεσε αρκετά λεπτά και ο άνδρας τελικά τραυματίστηκε από δάγκωμα.

Περιγράφοντας στο Action24 τις πρώτες στιγμές της συνάντησής του με τον λύκο, ο κ. Λινάρδος ανέφερε: «Ξαφνικά ενώ ήμουν στο βουνό και γύριζα στις 19.50, είδα δίπλα μου έναν λύκο, με ακούμπησε. Έχουμε ξαναδεί λύκο, δεν κάνουν επιθέσεις. Προσπάθησα να απομακρυνθώ όμως ο λύκος μου όρμηξε, έκανε επίθεση και εγώ προσπάθησα να αμυνθώ».

Βλέποντας ότι το ζώο συνέχιζε να γρυλίζει και να κινείται απειλητικά προς το μέρος του, αναζήτησε προστασία πίσω από έναν μεγάλο κορμό. Όπως εξήγησε, δεν είχε τη δυνατότητα να σκαρφαλώσει για να ξεφύγει. «Δεν μπορούσα να ανέβω σε κάποιο δέντρο, μόνο να κρυφτώ πίσω από ένα μεγάλο δέντρο μπορούσα», είπε.

Παρά την προσπάθειά του να κρατήσει απόσταση, ο λύκος συνέχισε να του ορμά, μέχρι που ο άνδρας γλίστρησε και βρέθηκε στο έδαφος. Τότε το ζώο έπεσε πάνω του και τον δάγκωσε, ενώ εκείνος προσπαθούσε να το απομακρύνει χρησιμοποιώντας τα πόδια του. «Το ζώο ήταν πολύ επιθετικό χωρίς να κάνω τίποτα, προσπαθούσε να με δαγκώσει. Κάποια στιγμή γλίστρησα και έπεσε πάνω μου, προσπαθούσα να τον απωθήσω με τα πόδια και με δάγκωσε», είπε.

Ο Θανάσης Λινάρδος ανέφερε ακόμη ότι παρόμοια περιστατικά είχαν καταγραφεί και πέρυσι στην περιοχή, χωρίς όμως οι επιθέσεις να έχουν την ίδια ένταση.

Τελικά, κατάφερε να χτυπήσει τον λύκο με ένα ξύλο και μία πέτρα, αναγκάζοντάς τον να υποχωρήσει. Λίγο αργότερα, το ζώο άκουσε έναν θόρυβο και απομακρύνθηκε.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε ο ίδιος στο Facebook: