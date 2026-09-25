Επεισόδιο με τραυματισμό μαθητή σε ΕΠΑΛ στην Πάτρα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Επεισόδιο με τραυματισμό μαθητή σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (25/9) στο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας.

Δύο μαθητές τσακώθηκαν στο προαύλιο του σχολείου και ένας εξ αυτών, 16 ετών, έσπασε με το χέρι του ένα τζάμι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, σύμφωνα με το tempo24.news.

Στο σχολείο έφτασε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Στο σημείο κλήθηκε και η Αστυνομία και ερευνάται το περιστατικό προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα σχηματιστεί δικογραφία.