Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δεν μου λείπει ιδιαίτερα η τηλεόραση, έχω αφοσιωθεί στα παιδάκια μου
Δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα έκανε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.
Η παρουσιάστρια μίλησε στη ρεπόρτερ της εκπομπής, Ελένη Παπαδόγια, η οποία τη συνάντησε στο ΟΑΚΑ, και απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο τηλεοπτικής επιστροφής της, αλλά και για το αν της έχει λείψει η παρουσία στο πλατό.
«Δεν έχω δει καθόλου τις εκπομπές της νέας σεζόν, δεν μου λείπει ιδιαίτερα. Έχω αφοσιωθεί στα παιδάκια μου, στην οικογένειά μου», απάντησε βιαστικά στην κάμερα του ΑΝΤ1 η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και αρκέστηκε να προσθέσει:
«Προσπαθώ να κάνω τις προπονήσεις μου, πρέπει να είμαι δυνατή για τα παιδιά. Οι μαμάδες πρέπει να προσέχουν τον εαυτό τους».
Τηλεοπτικά θα επέστρεφες; Έχεις κάνει κουβέντες;
«Τώρα όχι», ξεκαθάρισε η παρουσιάστρια στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.
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