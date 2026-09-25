Σοκ στην Αγγλία: Ένοχη για 114 οικονομικές παρεμβάσεις κρίθηκε η Μάντσεστερ Σίτι – Κινδυνεύει μέχρι και με υποβιβασμό

Μία είδηση που έσκασε σαν… βόμβα στο αγγλικό ποδόσφαιρο έγινε γνωστή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Athletic», η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για τις 114 από τις 115 παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League.

Οι «πολίτες» κατηγορούνταν για φερόμενες παραβιάσεις μεταξύ 2009 και 2018 και παραπέμφθηκαν σε ανεξάρτητη επιτροπή για να αποφανθεί επί των κατηγοριών. Η έρευνα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2018, όταν τα οικονομικά του συλλόγου δημοσιεύτηκαν από την γερμανική εφημερίδα «Der Spiegel».

Οι ποινές με τις οποίες κινδυνεύει η Μάντσεστερ Σίτι

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Premier League, οι «μπλε» του Μάντσεστερ βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές ποινές. Συγκεκριμένα, κινδυνεύουν από χρηματικό πρόστιμο και αφαίρεση βαθμών μέχρι και αποβολή από το πρωτάθλημα.

Μάλιστα, το «Athletic» αναφέρει ότι υπάρχει περίπτωση να αφαιρεθούν από τους «πολίτες» οι τίτλοι που κατέκτησαν το διάστημα 2008-2019, δηλαδή τη περίοδο που διαπιστώθηκαν οι οικονομικές παρεμβάσεις.

EXCLUSIVE: Manchester City have been found guilty on almost all of the charges relating to breaches of the Premier League’s financial regulations.



The sanctions have not been decided, with all possibilities remaining on the table, and City are expected to appeal.



City have been… pic.twitter.com/mDHRcFDfiQ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 25, 2026

Από το 2008 έως το 2019 η ομάδα του Μάντσεστερ κατέκτησε τρεις φορές το πρωτάθλημα, δύο φορές το Κύπελλο Αγγλίας και το Λιγκ Καπ, ενώ άλλες τέσσερις φορές και το Κομιούνιτι Σιλντ.