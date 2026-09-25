Ηράκλειο: 40χρονος ακολουθούσε γυναίκες, τις τραβούσε φωτογραφίες μέσα στα σπίτια τους και αυνανιζόταν – Σοκάρει βίντεο από τη δράση του

Σε «εφιάλτη» είχε μετατραπεί για κάποιες γυναίκες ένας 40χρονος στο Ηράκλειο, ο οποίος είχε φτάσει στο σημείο να τις ακολουθεί στον δρόμο αλλά και να εισβάλλει στα μπαλκόνια και στα σπίτια τους, προκαλώντας ανησυχία και τρόμο στη γειτονιά.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις νεαρών γυναικών, δύο φοιτητριών, 25 και 20 ετών, και μίας 18χρονης, η οποία υπήρξε «κλειδί» για τη σύλληψη του, έχουν ήδη καταγραφεί επίσημα, ενώ η δράση του άνδρα δεν σταματούσε εκεί αφού σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν σχεδόν 500 ψηφιακά αρχεία με παιδική πορνογραφία.

Ο 40χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής (25/09) με άκρως επεισοδιακό τρόπο ενώ είχε «τρυπώσει» στο μπαλκόνι της 18χρονης, στον Μασταμπά.

Αστυνομικοί τον περίμεναν έξω από το σπίτι της 18χρονης. Αυτό έκαναν τις τελευταίες νύχτες, αφού ήταν βέβαιοι ότι ο 40χρονος θα έκανε και πάλι την εμφάνισή του στο μπαλκόνι της νεαρής.

Οι αστυνομικοί αντίκρισαν τον δράστη και όταν εκείνος αντιλήφθηκε την παρουσία τους επιχείρησε να διαφύγει, χωρίς όμως επιτυχία, αφού εκείνοι έτρεξαν, πάλεψαν μαζί του και τον συνέλαβαν. Ο 40χρονος αντιστάθηκε τόσο πολύ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι αστυνομικός της υπηρεσίας.

Οι πρώτες αναφορές της δράσης του καταγράφηκαν περίπου στα μέσα Ιουνίου. Αρχικά υπήρξε αναφορά για διάρρηξη στην σίτα παραθύρου τουαλέτας σε δύο διαμερίσματα, στην Θενών, όπου διαμένουν δύο φοιτήτριες, 25 και 20 ετών αντίστοιχα.

Μέσα από βίντεο ντοκουμέντο του cretalive.gr φαίνεται η στιγμή που ο 40χρονος ακολουθεί μία από τις κοπέλες, ενώ ταυτόχρονα αυνανίζεται.

Η εμμονή του με την 18χρονη

Στις 7 Ιουλίου καταγράφεται να μπαίνει στην αυλή της 18χρονης κοπέλας και να σκαρφαλώνει στον εξώστη της ισόγειας κατοικίας της, με σκοπό να την παρακολουθήσει.

Η 18χρονη είναι μία κοπέλα ουσιαστικά ανυπεράσπιστη καθώς διαμένει μόνη με τη μητέρα της, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Στο σπίτι της επανέρχεται στις 16 Αυγούστου και προσπαθεί να εισέλθει παράνομα από την μπαλκονόπορτα στο υπνοδωμάτιό της, αλλά γίνεται αντιληπτός.

Δύο ημέρες μετά επιστρέφει και πάλι στο σπίτι της 18χρονης και προσπαθεί, όπως καταγγέλλεται, να δει τι συμβαίνει στο εσωτερικό της, από την ανάκληση του παραθύρου της τουαλέτας. Και πάλι, όμως, γίνεται αντιληπτός.

Στις 6 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει ξανά στο μπαλκόνι της κοπέλας, η οποία, όμως απουσιάζει. Εκείνος αυνανίζεται και αποχωρεί. Επιστρέφει ξημερώματα της ίδιας ημέρας.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στέκεται έξω από το σπίτι, το κοιτάζει και αυνανίζεται ξανά.

Πέντε λεπτά πριν από τις 2 τα ξημερώματα, ο δράστης εμφανίζεται έξω από το σπίτι της 18χρονης και εκεί πια επεμβαίνουν οι αστυνομικοί και ακολουθεί η άκρως επεισοδιακή σύλληψη του.

Φωτογραφίες γυναικών και υλικό παιδικής πορνογραφίας βρέθηκε στο σπίτι του

Στο σπίτι του οι αστυνομικοί βρήκαν, όπως προαναφέρθηκε, εκατοντάδες ψηφιακά αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας αλλά και κατοχή οπτικού υλικού με μη ταυτοποιημένες γυναίκες στο εσωτερικό σπιτιών από εξωτερικούς χώρους. Πράγμα που σημαίνει ότι η υπόθεση πολύ πιθανόν να έχει πολύ μεγαλύτερο υπόβαθρο.

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, της σωματικής βλάβης, της απειλής, της διατάραξης οικιακής ειρήνης, της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, της πορνογραφίας ανηλίκων, της παραβίασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.