Βουλή: Άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας

Την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, εισηγείται κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Δεοντολογίας στην Ολομέλεια της Βουλής σχετικά με την δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 20.5.2026 έγκλησης του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, για τις φερόμενες ως τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις: α) της εξύβρισης που τελέσθηκε δημόσια και β) της συκοφαντικής δυσφήμησης που τελέσθηκε δημόσια (άρθρα 361 και 363 του Ποινικού Κώδικα).

Υπέρ της άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου τάχθηκε η ΝΔ.

«Κατά» της άρσης της ασυλίας γνωμοδότησαν το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας.

Η Νίκη εκφράστηκε με το «παρών», η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απουσίασε της συνεδρίασης.

Η τελική πάντως απόφαση θα ληφθεί από την Ολομέλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ