Μαρία Σάκκαρη – Τάλια Γκίμπσον 1-2: “Μπλόκο” για την Ελληνίδα τενίστρια στα προημιτελικά της Σιγκαπούρης

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε ένα μέτριο ματς και είδε την πορεία της στο τουρνουά WTA 500 της Σιγκαπούρης να ολοκληρώνεται στα προημιτελικά του.

Η Τάλια Γκίμπσον από την Αυστραλία (Νο 63 στον κόσμο) ήταν ανώτερη και επικράτησε με 2-1 σετ (1-6, 6-4, 2-6).

Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπήκε καλά στον αγώνα, με την Γκίμπσον να κάνει εύκολα το 1-0 με 6-1 στα games, κατακτώντας -μάλιστα- με άνεση τα τέσσερα πρώτα. Η Ελληνίδα τενίστρια (Νο 33 στην παγκόσμια κατάταξη) έκανε την αντεπίθεσή της στο δεύτερο, το οποίο κατέκτησε με 6-4.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να φτάσει στην ανατροπή. Έκανε πολλά λάθη στο 3ο και τελευταίο σετ, έμεινε από δυνάμεις στο φινάλε, με την Γκίμπσον να το παίρνει με 6-2.

Στα ημιτελικά του Singapore Open, η Τάλια Γκίμπσον θα αντιμετωπίσει την Τατιάνα Προζόροβα (Νο.180 στον κόσμο).