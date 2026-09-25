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Το συγκινητικό “αντίο” του δημάρχου Θεσσαλονίκης στον Σούλη Μαρκόπουλο

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Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό προκάλεσε η είδηση της απώλειας του Σούλη Μαρκόπουλου, μιας από τις πλέον εμβληματικές μορφές του ελληνικού μπάσκετ. Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του σπουδαίου προπονητή εξέφρασε με επίσημη δήλωσή του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη προσφορά του στην πόλη και τον αθλητισμό.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στάθηκε ιδιαίτερα στο ήθος και την προσωπικότητα του εκλιπόντος, σημειώνοντας πως υπηρέτησε το μπάσκετ με συνέπεια και αξιοπρέπεια για δεκαετίες, καταφέρνοντας να κερδίσει την αναγνώριση από το σύνολο του αθλητικού κόσμου.

Αναλυτικά η δήλωση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης:

«Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά σήμερα έναν σπουδαίο άνθρωπο του αθλητισμού, τον Σούλη Μαρκόπουλο.

Έναν άνθρωπο που υπηρέτησε για δεκαετίες το ελληνικό μπάσκετ με ήθος, συνέπεια και αξιοπρέπεια και συνέδεσε τη διαδρομή του όσο λίγοι με τη Θεσσαλονίκη και τις ομάδες της.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στα γήπεδα, κερδίζοντας τον σεβασμό ολόκληρου του αθλητικού κόσμου, ανεξάρτητα από χρώματα και συλλογικές προτιμήσεις.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.»

Στέλιος Αγγελούδης

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