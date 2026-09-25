Νίκη Κεραμέως: Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης που είχε ποτέ – Η κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε 500.000 νέους εργαζόμενους

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα» με τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.

Κεραμέως: Με το Rebrain Greece, επιτυγχάνουμε μια σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας

Σε ένα πρώτο σχόλιο για το ψηφοδέλτιο στο Βόρειο Τομέα Αθηνών, που βρίσκεται και η ίδια και έχει πολλές ισχυρές υποψηφιότητες, σημείωσε πως είναι «καλό αυτό».

Μιλώντας για τη δράση Rebrain Greece, η οποία συνεχίζεται στο Μονάχο στις 28 Νοεμβρίου, είπε: «Στόχος να επαναπροσεγγίσουμε Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Έχω συναντήσει από 20χρονο μέχρι 80χρονο. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια πριν 2,5 χρόνια: Πηγαίνουμε σε πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής, με πολλούς Έλληνες, μαζί με μεγάλες εταιρείες της χώρας μας που αναζητούν εργατικό δυναμικό. Εκεί γίνεται μια πολύ μεγάλη Ημέρα Καριέρας με χιλιάδες συνεντεύξεις. Στο Λονδίνο, μία εταιρεία μόνη της έκανε πάνω από 600 συνεντεύξεις. Εμείς στρώνουμε το έδαφος, μια σύζευξη προσφοράς και ζήτησης. Για εμάς το σημαντικό είναι το ισοζύγιο να είναι θετικό, ήταν αρνητικό για μια 20ετία, την τελευταία τριετία, 20.000 περισσότεροι επέστρεψαν από αυτούς που έφυγαν. Έφυγαν 770.000 και επέστρεψαν 470.000, αναστροφή του Brain Drain στην 14ετία, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, στόχος να φτάσει το 80%. Στόχος η παροχή κινήτρων και να έρθουν τα δύο μέρη πιο κοντά, για να επιστρέψουν περισσότεροι συμπατριώτες μας. Η επόμενη δράση είναι στο Μόναχο στις 28 Νοεμβρίου, στις δράσεις έρχονται άνθρωποι από άλλες πόλεις και χώρες».

Όπως είπε η κα Κεραμέως συνδέεται «φιλοσοφικά» το Rebrain Greece με την Ημέρα Καριέρας στην Αθήνα: «Συνδέονται εργαζόμενοι που θέλουν να βρουν εργασία ή να αλλάξουν καριέρα με τις επιχειρήσεις». Σημείωσε πως «η 58η Ημέρα Καριέρας θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου στην Αθήνα (στο Divani Caravel), θα είναι ελεύθερη», και πως «έχουν γίνει σε 20 διαφορετικές πόλεις». Αυτό γίνεται και μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, το Jobmatch. Εκεί, ο εργαζόμενος βάζει συγκεκριμένα φίλτρα και η εφαρμογή βγάζει λίστα με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, μπορώ να πατήσω στο τηλέφωνο και να κάνω βιντεοκλήση.

Η πλήρης απασχόληση ανέβηκε κατά 10 μονάδες

Είναι διαφορετική η Ελλάδα με 18% και 30% ανεργία και διαφορετική με 7,9%, υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων και αυξάνονται οι μισθοί. Περίπου 600.000 παραπάνω άνθρωποι εργάζονται σε σχέση με το 2019, στους μισθούς βελτιωνόμαστε, αλλά υπάρχει δρόμος. Έχει μετασχηματιστεί πολύ η αγορά εργασίας. Η πλήρης απασχόληση ήταν στο 69%, τώρα είναι στο 79%. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι κακή η μερική απασχόληση, αλλά όσο περισσότερο πλήρη απασχόληση έχεις, είναι σημάδι για την αγορά εργασίας.

Η Κάρτα Εργασίας έχει βοηθήσει σε 3 κατευθύνσεις: Πρώτα, συνέβαλε στην «αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων κατά 40%, καθώς καταγράφεται κάθε υπερωρία. 2,7 εκατ. περισσότερες υπερωρίες δηλώθηκαν πέρυσι σε σχέση με πρόπερσι και έχουμε τεράστια αύξηση στην Επιθεώρηση Εργασίας και στα πρόστιμα που μπαίνουν. 1200% αύξηση στις καταγεγραμμένες υπερωρίες, λόγω της κάρτας εργασίας. Επίσης, εξυγιαίνεται ο ανταγωνισμός και αυξάνονται τα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία και αυτό το πλεόνασμα το επιστρέφουμε στην κοινωνία.

Κεραμέως: Υπεραπόδοση 1 δισ. ευρώ στα έσοδα λόγω Κάρτας Εργασίας – Έτσι λύσαμε το θέμα των περικοπών στις συντάξεις χηρείας

Αναφερόμενη στην Κάρτα Εργασίας, είπε πως «είμαστε στο τέλος μιας πιλοτικής περιόδου, τον Νοέμβριο μπαίνουν 500.000 περισσότεροι εργαζόμενοι στο καθεστώς. Αγγίζουμε 2,5 εκατ. εργαζομένους που μπαίνουν στην Κάρτα Εργασίας. Πέρυσι, είχαμε υπεραπόδοση 1 δισ λόγω Κάρτας Εργασίας. Έτσι, καταφέραμε να λύσουμε το θέμα των περικοπών στις συντάξεις χηρείας».

Στην επισήμανση πως αυτό έγινε με καθυστέρηση, είπε πως 10 χρόνια υπήρχε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Όλες οι βασικές παράμετροι του νόμου Κατρούγκαλου καταργήθηκαν. Βασική αρχή της κυβέρνησης είναι ότι πρώτα βρίσκεις τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο και μετά προχωράς σε παρεμβάσεις. Πρέπει να μην επιβαρύνω τον κρατικό προϋπολογισμό, πρέπει να προφυλάττουμε ως κόρην οφθαλμού τη δημοσιονομική ισορροπία. Για τις συντάξεις χηρείας και την κατάργηση των περικοπών, υπήρχαν δύο θέματα: Το νομικό, που ήταν περίπλοκο και το λύσαμε, αλλά και το υπερπλεόνασμα από την Κάρτα Εργασίας, μόλις ανακοινώθηκε υπερπλεόνασμα 500 εκατ. το πρώτο τετράμηνο του 2026, αμέσως ανακοινώθηκε η παρέμβαση στις συντάξεις χηρείας.

“Λήξαν το θέμα με τα επιδόματα ανεργίας”

Για τα επιδόματα ανεργίας: «Το θέμα είναι λήξαν, ο ίδιος ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε εκτενώς. Για πάρα πολλά χρόνια, ήταν σταθερό καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου ανεργίας. Πλέον, ξεκινά πιο ψηλά, για να σε στηρίξει την πρώτη περίοδο, και μετά βαίνει μειούμενο, γιατί θέλουμε να βρεις δουλειά. Η ΔΥΠΑ προσφέρει 3 δουλειές στην περιοχή σου: Αν αρνηθείς και τις τρεις, το χάνεις. Επίσης, μπορείς να μετατρέψεις το επίδομα ανεργίας σε επίδομα εργασίας, για το υπολειπόμενο διάστημα, στο 50%. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό δικαίωμα. Κάθε μήνα πληρώνει ο εργαζόμενος εισφορές, για να έχει αυτήν την κάλυψη. Αυτή τη στιγμή, 72,2% είναι το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης που είχε ποτέ η χώρα».

Για το εποχικό επίδομα στον τουρισμό: «Καμία συζήτηση για καμία περικοπή».

Η κα Κεραμέως σημείωσε πως «η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η ακρίβεια, αντιμετωπίζεται σε δύο κατευθύνσεις: Αύξηση μισθών και συντάξεων, μείωση φόρων και επιβαρύνσεων. Όσο μεγαλώνει το ένα και μειώνεται το άλλο, αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα. Τον Απρίλιο του 2027 950 ευρώ κατώτατος μισθός, στόχος τον Ιανουάριο του 2028 τα 1000 ευρώ. Έχουν καταργηθεί 91 φόροι, έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές. Στόχος η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος».

4 δισ ευρώ ετησίως τα έσοδα από τον ΕΦΚ – Για τη μείωσή του, πρέπει να βρούμε αντίστοιχο έσοδο

Επανέλαβε, δε, πως «η προσπάθειά μας είναι συνεχής», ενώ αναφορικά με τις μειώσεις φόρων, είπε πως «4 δισ ετησίως είναι τα έσοδα από ΕΦΚ, πρέπει να βρεις χώρο. Αν θες να χαράσσεις μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, πρώτα βρίσκουμε τον χώρο και αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά τις οροφές δαπανών που θέτει η ΕΕ. Όλοι θέλουμε να μειώνουμε φόρους».

Ερωτηθείσα για το ότι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μειώνουν φόρους, όπως η κα Μελόνι για τα τέλη κυκλοφορίας, απάντησε πως: «Πρέπει να δούμε τον προϋπολογισμό και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας».

«Για να μειωθεί ο ΕΦΚ, πρέπει να βρούμε τα 4 δισ. Πληρώνουμε πάνω από 1 δισ το μήνα σε συντάξεις, θα πρέπει να βρεθεί αντίστοιχο έσοδο». Σημείωσε, δε, πως «η εκάστοτε κυβέρνηση εφαρμόζει ένα μίγμα πολιτικής: Πέρυσι, υπήρχε η συζήτηση για τον ΦΠΑ και ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είχε μιλήσει για την «πηγή» και το αποτέλεσμα που έχει η μείωση των άμεσων φόρων σε σχέση με τους έμμεσους φόρους. Η προτεραιότητά μας είναι οι άμεσοι φόροι: Πέρυσι τον Ιανουάριο, μειώθηκαν οι φόροι όλων».

Για τις συλλογικές συμβάσεις

Για το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων, είπε: «Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες συλλογικές συμβάσεις», σημειώνοντας πως «για πολλά χρόνια ήταν παγωμένες, κάναμε ένα μεγάλο βήμα με τους κοινωνικούς εταίρους. Το κράτος μπορεί να φτιάξει ένα πλαίσιο, προσπαθήσαμε να επέλθει μια συμφωνία που δεν είχε γίνει ποτέ και το καταφέραμε, για να δημιουργηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο πιο φιλικό στις συλλογικές συμβάσεις». Είπε πως «400.000 εργάζονται με συλλογική σύμβαση στην εστίαση», ενώ πλέον συλλογικές συμβάσεις υπάρχουν στους αρτοποιούς, τους ζαχαροπλάστες κ.α. «Υπάρχουν σημαντικότατες συλλογικές συμβάσεις που είναι προ των πυλών. Πλέον όλοι κάθονται στο ίδιο τραπέζι και βρίσκουν λύση».

Κεραμέως: “Η κυρία Μπακογιάννη εξέφρασε την προσωπική της άποψη, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί”

Για τα πολιτικά και τους «καλαμοκαβαλάρηδες», σύμφωνα με το σχόλιο της Ντόρας Μπακογιάννη, είπε: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί, ο λαός μας κρίνει σε κάθε βήμα και στην κάλπη. Είναι ο αυστηρός κριτής μας. Σε κάθε περίπτωση, η δουλειά μας είναι μία: Να υλοποιούμε τις εξαγγελίες που έχουν γίνει και να κριθούμε για το πώς τα υλοποιήσαμε. Ο κριτής είναι ο ελληνικός λαός, ο πρωθυπουργός επίσης μας κρίνει κάθε μέρα. Η κα Μπακογιάννη έχει μια μακρά πορεία, εξέφρασε την προσωπική της άποψη, η ΝΔ είναι κόμμα με τεράστια ελευθερία έκφρασης γνώμης.

Για τον Σαμαρά και το νέο κόμμα και αν θα κάνει ζημιά στη ΝΔ: «Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά, δεν μπορεί να μετρηθεί. Επειδή όμως όλα δείχνουν ότι προς τα εκεί πηγαίνουμε, θα αναμετρηθούμε επί των πολιτικών, για το όραμά μας για το 2030 και για όσα έχουν γίνει τα 7 προηγούμενα χρόνια. Οι πολίτες θα μας κρίνουν για αυτά που υποσχεθήκαμε, που υλοποιήσαμε και το όραμά μας για την επόμενη μέρα.

Για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με Σαμαρά: «Έχει δηλώσει την κάθετη διαφωνία του σε πάρα πολλά πεδία πολιτικής, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει συζήτηση».

Για Τσίπρα: «Πήγαμε από το “Εμείς ή αυτοί”, μια εξόχως διχαστική τοποθέτηση, στο “Ή Εμείς ή κανείς”, μια εξόχως αλαζονική τοποθέτηση. Δεν έχει αλλάξει την οπτική του. Εμείς εκθέτουμε επιχειρήματα, για τα οποία θεωρούμε ότι έχουμε προτερήματα έναντι των άλλων. Βγαίνουμε και λέμε ξεκάθαρα ενόψει της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ: Ποιος θέλουμε ως χώρα να προεδρεύσει για το κρίσιμο εξάμηνο για την κατανομή των πόρων στα κράτη-μέλη της ΕΕ;

«Η πρόκλησή μας είναι να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών, να κάνουμε κάθε μέρα τη ζωή τους καλύτερη», είπε καταληκτικά η κα Κεραμέως.