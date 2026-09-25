ΔΥΠΑ: Έως τις 29 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για κενές θέσεις στις ΕΠΑΣ Μαθητείας

Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη κενών θέσεων στα Παραρτήματα των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, καθώς και σε ειδικότητες που λειτουργούν σε συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις, για το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, στις 23:59.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νέοι και νέες ηλικίας από 15 έως 29 ετών, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου.

Η μαθητεία διαρκεί δύο χρόνια και η εβδομαδιαία αμοιβή ανέρχεται σε 130 ευρώ για τέσσερις ημέρες μαθητείας ή σε 163 ευρώ για πέντε ημέρες.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Η διαδρομή στην πλατφόρμα είναι:

gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ.

Μαθητεία με αμοιβή και εργασιακή εμπειρία

Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το δυϊκό σύστημα μαθητείας, το οποίο συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με την αμειβόμενη μάθηση σε πραγματικό χώρο εργασίας.

Οι μαθητές πραγματοποιούν το πρωί μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, οι μαθητές των ΕΠΑΣ:

Συμμετέχουν σε πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση.

Εκπαιδεύονται σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.

Λαμβάνουν δωρεάν τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα.

Διδάσκονται από έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Μπορούν να λάβουν επίδομα στέγασης 240 ευρώ τον μήνα και επίδομα σίτισης 9 ευρώ την ημέρα, βάσει των προβλεπόμενων εισοδηματικών κριτηρίων.

Δικαιούνται σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές και αναβολή στράτευσης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα schools.dypa.gov.gr.