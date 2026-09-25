Δημογλίδου για θάνατο Μαζωνάκη: Δεν έχει δοθεί ακόμη εισαγγελική άδεια για άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Εν αναμονή εισαγγελικής εντολής που θα ανάψει το πράσινο φως για άρση τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων προσώπων στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές, όπως τόνισε στο ΕΡΤNews, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως διευκρίνισε, μέχρι στιγμής δεν έχει περιέλθει στις αρχές υλικό με μηνύματα ή συνομιλίες από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, καθώς δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική διάταξη που θα επιτρέψει την περαιτέρω διερεύνηση των επικοινωνιών.

Σύμφωνα με την ίδια, η άρση του απορρήτου αφορά όχι μόνο τα κινητά τηλέφωνα των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και εκείνα των τριών υπαλλήλων που είχαν καταθέσει ως μάρτυρες από τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό. Μετά την εισαγγελική και ανακριτική έγκριση, οι ειδικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών θα μπορούν να προχωρήσουν σε εξειδικευμένο έλεγχο των συσκευών.

Οι αστυνομικοί δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο τηλεφωνικών κλήσεων, ωστόσο έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν και να ανακτήσουν γραπτές συνομιλίες, μηνύματα και ψηφιακό υλικό, ακόμη και εάν αυτό έχει διαγραφεί από τις συσκευές.

Παράλληλα, θα εξεταστεί εάν πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις στο διαδίκτυο για παροχή βοήθειας ή ιατρικές πληροφορίες κατά τις κρίσιμες ώρες που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του τραγουδιστή.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται επίσης φωτογραφίες και βίντεο που ενδεχομένως καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης διαγραμμένων αρχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πρόσθετο υλικό που θα μπορούσε να φωτίσει τα γεγονότα.

Βαρύτητα δίνεται και σε πρόσφατη μαρτυρική κατάθεση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα δώσει νέα δεδομένα σχετικά με όσα συνέβησαν κατά τη διαδικασία της μέθης και της καταστολής.

Την ίδια ώρα, η αστυνομική δικογραφία εξακολουθεί να επικεντρώνεται στη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Μέχρι σήμερα δεν έχει προσδιοριστεί οριστικά η αιτία θανάτου, γεγονός που καθιστά τα ιατροδικαστικά ευρήματα κρίσιμα για την εξέλιξη της υπόθεσης.