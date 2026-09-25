Ενός λεπτού σιγή στα εθνικά πρωταθλήματα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου

Ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών και σκόρπισε θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ.

Ήταν ένα από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς προπονητές στη χώρα μας και το κενό που αφήνει είναι πολύ μεγάλο.

Η ΕΟΚ ενημέρωσε πως θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα που θα διεξαχθούν το προσεχές Σαββατοκύριακο (26-27/09).

Υπενθυμίζεται ότι ο Σούλης Μαρκόπουλος έχει εργαστεί σε Δημόκριτο, Ηρακλή, ΠΑΟΚ, Άρη, Μακεδονικό, ΑΕΚ και Μαρούσι. Επίσης όλες οι ομάδες της Basket League έχουν εκδώσει συλλυπητήριες ανακοινώσεις.