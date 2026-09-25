Μύκονος: Βίντεο ντοκουμέντο μέσα από το φλεγόμενο πλοίο – “Νίκο, πίσω, φύγετε”

Συγκλονίζει το βίντεο μέσα από το φλεγόμενο πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου, όπου νωρίς το πρωί της Παρασκευής ξέσπασε φωτιά και απομακρύνθηκαν συνολικά 29 επιβαίνοντες.

Σημειώνεται πως το πρωί της Παρασκευής ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου, ενώ η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση.

Η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς πάνω στο οχηματαγωγό πλοίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα το newsit.gr, η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Στο ίδιο βίντεο διακρίνονται πυκνοί μαύροι καπνοί στην πλώρη του πλοίου, ενώ κάποιοι από τους επιβαίνοντες περιμένουν να απομακρυνθούν φορώντας το χαρακτηριστικό πορτοκαλί σωσίβιο.

Στο πλοίο επέβαιναν 28 άτομα ως πλήρωμα και ένας επιβάτης. Και οι 29 είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στην Τήνο με παραπλέοντα πλοία.

«Πίσω! Φύγετε πίσω!»

Στη δημοσιότητα δόθηκε ακόμα ένα συγκλονιστικό βίντεο όπου φαίνονται άνδρες από το πλήρωμα να προσπαθούν να σβήσουν τις τεράστιες φλόγες, όταν ξαφνικά η φωτιά γιγαντώνεται και τότε ακούγονται οι πυροσβέστες να φωνάζουν από απόσταση: «Παιδιά απομακρυνθείτε από εκεί».

Κάποιος από το πλήρωμα ακούει τις εντολές και αρχίζει να φωνάζει: «Νίκο, πίσω! Φύγετε πίσω, φωνάζει! Πίσω! Πίσω όλοι!».

Με νεότερη ανακοίνωσή της η Attica Ferries αναφέρει πως: «Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης της Attica Ferries, η εταιρεία ενημερώνει ότι, μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβαινόντων του Φ/ Γ – Ο / Γ πλοίου BLUE CARRIER 2, έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Αρχές».

Νωρίτερα με ανακοίνωσή της η ίδια εταιρεία ανέφερε πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 08:57, ενώ το BLUE CARRIER 2 εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση του πλοίου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαινόντων.

Στο σημείο έχουν σπεύσει τέσσερα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα περιπολικό σκάφος, δυο ταχύπλοα της πυροσβεστικής, ένα πυροσβεστικό και 2 ρυμουλκά.

Το πλοίο είναι οχηματαγωγό και μεταφέρει κυρίως φορτηγά. Στα γκαράζ του μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ. οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη, ενώ στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι έως 4 μποφόρ.

Καίγεται ολοσχερώς το πλοίο

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει διαθέσει συνολικά τέσσερα θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου RAFNAR, από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ δύο ακόμη πυροσβεστικά πλοία μεταβαίνουν από τον Πειραιά.

Παράλληλα, στην περιοχή μετέβη και ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος για την εναέρια εποπτεία της πυρκαγιάς, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από αεροσκάφος επιτήρησης και καταγραφής δεδομένων ISR τύπου Diamond 62 MPP.

Το BLUE CARRIER 2 βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4,5 ναυτικών μιλίων βόρεια της Μυκόνου και 7,5 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Τήνου.

Στο σημείο βρίσκονται δύο πλωτά του Λιμενικού, δύο ρυμουλκά και ένα σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, κατευθύνονται προς την περιοχή δύο ακόμη πυροσβεστικά πλοία, δύο αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού και ένα ναυαγοσωστικό πλοίο με ειδικό εξοπλισμό.

Την ίδια ώρα, έχει τεθεί σε ετοιμότητα ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός όλων των όμορων Λιμεναρχείων και των φορέων διαχείρισης λιμένων, σύμφωνα με τα τοπικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, καθώς η επιχείρηση πλέον επικεντρώνεται τόσο στην κατάσβεση όσο και στην πρόληψη ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης.