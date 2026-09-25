Έκκληση Ζελένσκι στην ΕΕ: Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση για drones και πυραύλους

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο χρειάζεται επειγόντως να καλύψει στρατιωτικό χρηματοδοτικό κενό 27 δισεκ. δολαρίων διαφορετικά θα αρχίσουν να εξαντλούνται τα αποθέματα της σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

«Περίπου το ένα τρίτο, ή ίσως και οριακά παραπάνω, από αυτά τα κεφάλαια χρειάζονται για drones τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Εάν δεν τα παραγγείλουμε και δεν τα πληρώσουμε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, θα αντιμετωπίσουμε σοβαρές δυσκολίες τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ενημέρωση των δημοσιογράφων μέσω της εφαρμογής WhatsApp.

Ο ίδιος κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισπεύσει την αποδέσμευση της δεύτερης δόσης του δανείου των 90 δισεκ. δολαρίων για να βοηθήσει να πληρωθούν αυτές οι αγορές όπλων.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι να βοηθήσουν το Κιεβο να χρηματοδοτήσει το δημοσιονομικό του έλλειμα για να πληρώσει για την άμυνά του.

«Όλοι καταλαβαίνουν ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να είναι μόνη της, και ότι χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις σε ουκρανικής κατασκευής drones και πυραύλους», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι έχει λάβει θετική απάντηση από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω συζητήσεις στην Ουκρανία ή στις Βρυξέλλες, δήλωσε.