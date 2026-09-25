Αντόνιο Ταγιάνι: “Οι γυναίκες με μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες” – Σάλος στην Ιταλία

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στην Ιταλία, μετά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι και υπουργού Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ότι «οι γυναίκες που φορούν μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες».

Τα παραπάνω είπε ο ίδιος ο Αντόνιο Ταγιάνι κατά τη διάρκεια συνεδρίου, όταν ρωτήθηκε τι συμβουλή θα έδινε στον γιο του σχετικά με την επιλογή συζύγου. Ο υπουργός της Ιταλίας απάντησε ότι μπορεί να είναι «ωραίο να παντρευτεί κανείς μια εντυπωσιακή γυναίκα», ωστόσο, όπως είπε, μια τέτοια γυναίκα ενδέχεται να «έχει περάσει από μια σειρά σχέσεων, να έχει χωρίσει πολλούς συντρόφους, να τους έχει εγκαταλείψει και να έχει την τάση να απατά».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι θα συμβούλευε τον γιο του να παντρευτεί μια «λιγότερο εντυπωσιακή» αλλά πιο αξιόπιστη γυναίκα, «η οποία θα είναι καλή μητέρα και θα μείνει πιστή στην αγάπη που υπόσχεται με τον γάμο της… εκείνη που ίσως φορά φούστες λίγο πιο μακριές από τις άλλες».

Οι δηλώσεις του Ταγιάνι, ο οποίος ηγείται της Forza Italia, ενός από τα τρία κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού της Τζόρτζια Μελόνι, προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων στα social media και στον πολιτικό κόσμο.

Οι μίνι φούστες

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επεξεργάστηκαν φωτογραφίες του Ιταλού υπουργού, εμφανίζοντάς τον να φορά μίνι φούστα, ενώ γυναίκες πολιτικοί ανάρτησαν δικές τους φωτογραφίες με την ίδια ενδυμασία.

Χαρακτηριστική ήταν η ανάρτηση της βουλευτού του Κινήματος Πέντε Αστέρων, Κιάρα Απεντίνο, η οποία φωτογραφήθηκε καθισμένη σε παγκάκι φορώντας μίνι φούστα και σχολίασε ειρωνικά: «Ταγιάνι, δεν είμαι αξιόπιστη γυναίκα; Δεν είμαι καλή μητέρα; Το 2026 δεν θα έπρεπε να ακούμε έναν υπουργό της κυβέρνησης να μας εξηγεί ότι είναι καλύτερο να παντρεύεται κανείς μια γυναίκα λιγότερο εντυπωσιακή και με πιο μακριά φούστα. Η αξιοπιστία μας δεν μετριέται σε εκατοστά υφάσματος».

Στο ίδιο πλαίσιο, 11 γερουσιαστές της αντιπολίτευσης εμφανίστηκαν στο Κοινοβούλιο φορώντας μίνι φούστες. Η συμβολική διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε στο Παλάτσο Μαντάμα, έδρα της ιταλικής Γερουσίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δημοκρατικού Κόμματος (PD), του Italia Viva και της Συμμαχίας Πρασίνων και Αριστεράς (AVS).

«Δεν μπορείς να λες ότι μια κοπέλα με λίγο πιο κοντή φούστα δεν είναι σοβαρός άνθρωπος. Τι είναι αυτό, ο 18ος αιώνας;» σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι, ο οποίος, με αφορμή βίντεο του CNN για τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, ζήτησε την αποπομπή του από την κυβέρνηση Μελόνι.

Il caso Tajani finisce sulla CNN. Abbiamo un ministro degli esteri che ci fa fare figuracce planetarie. Che aspetta Giorgia Meloni a mandarlo a casa?



FONTE CNN pic.twitter.com/DRHML9vx97 — Matteo Renzi (@matteorenzi) September 24, 2026

Αντιδράσεις και στην Καθολική Εκκλησία

Στις αντιδράσεις προστέθηκε και η Καθολική Εκκλησία, με τον μονσινιόρ, Τζουζέπε Μπατούρι, επικεφαλής της Ιταλικής Επισκοπικής Διάσκεψης, να τονίζει την ανάγκη σεβασμού απέναντι στις γυναίκες.

«Κάθε λέξη και κάθε βλέμμα που απευθύνεται σε μια γυναίκα πρέπει να είναι γεμάτο σεβασμό και θαυμασμό», δήλωσε.

«Για εμάς τους χριστιανούς, το πρώτο μέρος όπου ο Λόγος έγινε σάρκα ήταν η μήτρα μιας γυναίκας – και για όσους έχουν πίστη, αυτό αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις γυναίκες. Ο σεβασμός είναι ιδιαίτερα αναγκαίος όταν μιλάμε για γυναίκες, δεδομένου ότι συχνά μπορεί να γίνονται αντικείμενο επιφανειακών ή επιπόλαιων ματιών», πρόσθεσε.

Η συγγνώμη του Ταγιάνι

Μετά τις αντιδράσεις, ο Αντόνιο Ταγιάνι προχώρησε σε διευκρινιστική δήλωση και ζήτησε συγγνώμη για τα σχόλιά του.

Από τη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε: «Ζητώ συγγνώμη αν κάποιοι ένιωσαν προσβεβλημένοι από όσα είπα, αλλά ποτέ δεν είχα πρόθεση να προσβάλω τις γυναίκες. Δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, ούτε στην ιδιωτική ούτε στη δημόσια ζωή μου».