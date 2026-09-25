Εθνική ποδοσφαίρου: Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας
Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ τη Δευτέρα (28/09) στις 11:00 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για τα δύο μεγάλα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία και τη Γερμανία που θα διεξαχθούν στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο του Nations League.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει:
“Στο ιστορικό γήπεδο της Τούμπας, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει δύο από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές Εθνικές Ομάδες, σε αναμετρήσεις που αναμένεται να καθηλώσουν τους φίλους του ποδοσφαίρου και υπόσχονται πολλές συγκινήσεις.
Αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων:
Ελλάδα – Ολλανδία: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)
Ελλάδα – Γερμανία: Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)
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Η διάθεση των εισιτηρίων για τις δύο αναμετρήσεις αρχίζει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 στις 11:00 αποκλειστικά από το pame-ethniki και θα συνεχιστεί μέχρι την εξάντλησή τους, με καταληκτική ημερομηνία και ώρα την έναρξη των αντίστοιχων αγώνων.
Τιμές εισιτηρίων
Θύρα Κανονικό Παιδικό <15 ετών
1 50€ 25€
2, 3 40€ 20€
4, 4A 15€ —
5, 6 30€ 15€
7, 7A 20€ 10€
*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων.
Τρόπος παραλαβής εισιτηρίου
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριο του στο email που έχει δηλωθεί.
Για την είσοδό του στο γήπεδο απαιτείται η χρήση του QR code στο κινητό του είτε η εκτύπωση του εισιτηρίου του σε εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εισιτήριο.
Διευκρινίσεις σχετικά με τα εισιτήρια:
Η θύρα 8 θα διατεθεί στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας.
Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του 1 εισιτήριο αγώνα.
Δεν απαιτείται η ταυτοποίηση/προσθήκη του εισιτήριου στο Gov.gr Wallet.
Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν & θα πρέπει να κατέχουν κανονικά εισιτήριο καθώς επίσης και να συνοδεύονται από ενήλικο φίλαθλο. Για τα παιδιά έως και 15 ετών, ισχύει ειδική προνομιακή τιμή υπό την προϋπόθεση ότι θα επιλεγεί η κατηγορία εισιτηρίου “ΠΑΙΔΙΚΟ” & θα καταχωριστεί έγκυρο ΑΜΚΑ του παιδιού.
Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο να φέρουν οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας”.
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