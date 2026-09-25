Αλέξης Παππάς: Έχω φιλική σχέση εδώ και χρόνια με τον Σαμαρά, αν κάνει κόμμα θα είμαι στο πλευρό του

Την πρόθεσή του να εμπλακεί στην πολιτική και αυτό να το κάνει μέσω του κόμματος Σαμαρά, αν ο πρώην πρωθυπουργός προχωρήσει στο επόμενο βήμα, αποκάλυψε ο Αλέξης Παππάς.

«Έχουμε μια φιλική σχέση με τον κ. Σαμαρά εδώ και πολλά χρόνια» είπε στον Alpha ο πρώην παίχτης του Survivor.

Όπως είπε, μάλιστα, η κάμερα του Happy Day τον «έπιασε» έξω από τα γραφεία στα οποία θα στεγαστεί το μελλοντικό κόμμα Σαμαρά: «Ο λόγος που με βλέπεις έξω από το κτήριο των γραφείων του, είναι γιατί είχαμε να πούμε πάρα πολλά κοινωνικά θέματα».

«Ταυτιστήκαμε σε πολλά θέματα, αν αποφασίσει να κάνει κόμμα θα είμαι στο πλευρό του» συμπλήρωσε ο Αλέξης Παππάς για τον Αντώνη Σαμαρά.

Επιχειρώντας, δε, να αιτιολογήσει την απόφασή του να μεταβεί στον πολιτικό στίβο, ο Αλέξης Παππάς είπε «πάντα γρατζουνούσαν το μυαλό μου τα κοινωνικά θέματα, τα θέματα που βιώνουμε καθημερινά».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι «δεν υπάρχει καμία άξια μέχρισ στιγμής εκπροσώπηση των Βορειοηπειρωτών, χωρίς να σημαίνει ότι τους αποκόβω από του υπόλοιπους Έλληνες».