MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αλέξης Παππάς: Έχω φιλική σχέση εδώ και χρόνια με τον Σαμαρά, αν κάνει κόμμα θα είμαι στο πλευρό του

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Την πρόθεσή του να εμπλακεί στην πολιτική και αυτό να το κάνει μέσω του κόμματος Σαμαρά, αν ο πρώην πρωθυπουργός προχωρήσει στο επόμενο βήμα, αποκάλυψε ο Αλέξης Παππάς.

«Έχουμε μια φιλική σχέση με τον κ. Σαμαρά εδώ και πολλά χρόνια» είπε στον Alpha ο πρώην παίχτης του Survivor.

Όπως είπε, μάλιστα, η κάμερα του Happy Day τον «έπιασε» έξω από τα γραφεία στα οποία θα στεγαστεί το μελλοντικό κόμμα Σαμαρά: «Ο λόγος που με βλέπεις έξω από το κτήριο των γραφείων του, είναι γιατί είχαμε να πούμε πάρα πολλά κοινωνικά θέματα».

«Ταυτιστήκαμε σε πολλά θέματα, αν αποφασίσει να κάνει κόμμα θα είμαι στο πλευρό του» συμπλήρωσε ο Αλέξης Παππάς για τον Αντώνη Σαμαρά.

Επιχειρώντας, δε, να αιτιολογήσει την απόφασή του να μεταβεί στον πολιτικό στίβο, ο Αλέξης Παππάς είπε «πάντα γρατζουνούσαν το μυαλό μου τα κοινωνικά θέματα, τα θέματα που βιώνουμε καθημερινά».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι «δεν υπάρχει καμία άξια μέχρισ στιγμής εκπροσώπηση των Βορειοηπειρωτών, χωρίς να σημαίνει ότι τους αποκόβω από του υπόλοιπους Έλληνες».

Αλέξης Παππάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Λίνα Μενδώνη στα Ηνωμένα Έθνη: Η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι ζήτημα ηθικής, επιστημονικής και πολιτικής προσέγγισης

LIFESTYLE 15 λεπτά πριν

Τάκης Ζαχαράτος: “Δε θέλω να πεθάνω στη σκηνή – Θέλω να κοιμηθώ σπιτάκι μου και να ξυπνήσω αλλού”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου: Το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελείται από τιμωρητικές διατάξεις

MEDIA NEWS 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο Όλγα Γκάλη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Νεκρός 24χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στην εθνική οδό Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Όχι Άλλο Κάρβουνο” από σήμερα στο Θέατρο Κολοσσαίον