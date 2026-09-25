Μάρω Λύτρα: “Δεν με αξίωσε ο Θεός να κάνω παιδιά – Θα είναι μια μεγάλη πληγή μέχρι το τέλος της ζωής μου”

Η Μάρω Λύτρα μίλησε μέσω σύνδεσης από τον Καναδά στην κάμερα του «Πρωινού» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά, στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, αλλά και στην εμπειρία της από το Fame Story.

«Ήθελα πάρα πολύ να κάνω οικογένεια. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω παιδιά. Δεν με αξίωσε ο Θεός. Με πλήγωσε αυτό το πράγμα πάρα πολύ για πολλά χρόνια, αλλά τώρα πια το έχω πάρει απόφαση και δεν ήταν γραμμένο για μένα να κάνω παιδιά. Θα είναι μια μεγάλη πληγή μέσα στην καρδούλα μου μέχρι το τέλος της ζωής μου αυτό», εξομολογήθηκε η Μάρω Λύτρα.

Για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, ανέφερε: «Είχα πάθει ένα ατύχημα στην Ελλάδα με το αυτοκίνητο και όταν πήγα στο νοσοκομείο μου βρήκανε κάτι, τέλος πάντων, στο κεφάλι και κάποια στιγμή με το τελευταίο MRI που έκανα βρήκαν το πρόβλημα που είχα εδώ. Δοξάζω τον Θεό που ζω».

Μιλώντας για το Fame Story, η Μάρω Λύτρα είπε: «Με είχε κουράσει πάρα πολύ το όλο θέμα με το Fame Story, που είχαν ασχοληθεί τόσο πολύ με τα προσωπικά μου. Αυτό που δεν μου άρεσε πολύ είναι ότι με έκαναν πάρα πολύ attack στα πρωινά. Δεν είχα πολλά καλά πράγματα να σκεφτώ για το Fame Story. Μετά όμως από τόσα χρόνια το ξανασκέφτηκα. Είπα, αν δεν είχα το Fame Story, δε θα ήμουν εδώ που είμαι τώρα».

Στη συνέχεια θυμήθηκε ένα περιστατικό από τα MAD Awards: «Φωνάζανε “Μάρω, Μάρω, σ’ αγαπάμε” και ξαφνικά πετιέται μπροστά μου μια κυρία “Να πας πίσω στον Καναδά, δε σε χωνεύουμε, να φύγεις”».

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη ανέφερε: «Όσο ήμουν στην Ελλάδα είχαμε κάνει παρέα για λίγο. Ήταν πολύ καλός. Μου έδινε θάρρος. I loved him. He was a sweetheart».

Τέλος, η Μάρω Λύτρα αποκάλυψε ότι ετοιμάζει τη δισκογραφική της επιστροφή: «Θέλω να σας πω ότι έρχονται καινούργια τραγούδια σύντομα».