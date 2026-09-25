Χαλκιδική: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Τρίγλια

Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα νωρίς το απόγευμα σε περιοχή της Νέας Τρίγλιας, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 16:30 σε χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεση της φωτιάς, έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποίησε νωρίτερα και ένα ελικόπτερο.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν και υδροφόρα οχήματα του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.