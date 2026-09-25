Έκρηξη στην Πλάκα: Αγωνία για τους αγνοούμενους από την κατάρρευση του κτιρίου – Βρέθηκε η τσάντα μιας Αμερικανίδας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής και προκάλεσε την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου.

Όπως αναφέρει το iefimerida.gr, η τσάντα μιας Αμερικανίδας τουρίστριας βρέθηκε λίγο πριν από τις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής στα συντρίμμια του κτιρίου στην Πλάκα. Η συγκεκριμένη τσάντα, την οποία εντόπισαν άνδρες της Πυροσβεστικής, περιείχε έγγραφα της Αμερικανίδας, η οποία είναι γεννημένη το 1990, αλλά πλέον μιλάμε για έξι αγνοούμενους και όχι πέντε όπως ξέραμε μέχρι τώρα.

Και αυτό γιατί αγνοείται το ζευγάρι των ηλικιωμένων που έμενε στον δεύτερο όροφο, αλλά και τέσσερα άτομα που είχαν νοικιάσει το Airbnb στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Το συγκεκριμένο διαμέρισμα είχε νοικιάσει ένας Βρετανός ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα με τη σύζυγό του, με καταγωγή από ΗΠΑ και Αλβανία, ενώ στο ταξίδι ήταν και ο γιος τους μαζί με την κοπέλα του, η τσάντα της οποίας ήταν αυτή που εντοπίστηκε.

Άρα, όπως όλα δείχνουν, μιλάμε για πιθανόν τέσσερις αγνοούμενους στον πρώτο όροφο, συνολικά δηλαδή για 6 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε καμιά ώρα θα ξεκαθαρίσει η εικόνα με το σκάψιμο.