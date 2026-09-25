Super Cup μπάσκετ: Άλλαξε η ώρα έναρξης του τελικού της διοργάνωσης

Το Stoiximan Super Cup θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο και θα φιλοξενηθεί στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου.

Όπως έγινε γνωστό, άλλαξε η ώρα έναρξης του τελικού της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα το τζάμπολ ήταν προγραμματισμένο για τις 21:00, αλλά τελικά θα γίνει μία ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 20:00 στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», στο Περιστέρι.

Το Σάββατο (26/09) είναι προγραμματισμένοι οι δύο ημιτελικοί. Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στις 16:45 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ και το δεύτερο στις 21:00 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Τέλος, όλες οι αναμετρήσεις της διοργάνωσης θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.