Πλάκα: Βίντεο ντοκουμέντο δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη – Σκηνικό βομβαρδισμού, άνθρωποι σε σοκ απορούν

Τις πρώτες στιγμές μετά την τρομακτική έκρηξη στη οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, όταν κανείς δεν καταλάβαινε τι είχε συμβεί, καταγράφει βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 07:35 το πρωί. Ένας εκκωφαντικός θόρυβος ακούστηκε σε όλο το κέντρο, ένα κτίριο κατέρρευσε εντελώς (εξετάζεται αν υπάρχουν δύο έως πέντε αγνοούμενοι), τα παρακείμενα κτίρια διαλύθηκαν και πολλά άλλα σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων υπέστησαν ζημιές.

Ταυτόχρονα, ζημιές υπέστησαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα και ο οδηγός ενός αυτοκινήτου που περνούσε τυχαία από το σημείο και διαλύθηκε κυριολεκτικά. Ο οδηγός του υπέστη τρομακτικό σοκ και αναγκάστηκε να βγει από το αυτοκίνητό του από το παράθυρο.

Όπως ο ίδιος έλεγε σε δημοσιογράφους, τις πρώτες στιγμές θεωρούσε ότι είχε εκραγεί το δικό του αυτοκίνητο.

Το βίντεο, που δημοσιεύει το iefimerida.gr, καταγράφει τις πρώτες αυτές στιγμές του χάους στην Πλάκα, δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη όταν κανείς δεν ήξερε τι είχε συμβεί. Άνθρωποι βγαίνουν έντρομοι από τις διπλανές και τις απέναντι πολυκατοικίες και απορούν με το βομβαρδισμένο τοπίο μπροστά τους, τουρίστες με τις βαλίτσες τους περνούν και φεύγουν απορώντας για το τι πραγματικά έχει συμβεί, ο οδηγός του αυτοκινήτου σε απόλυτο σοκ απορεί και οι πρώτοι αστυνομικοί που έχουν φθάσει στο σημείο προσπαθούν επίσης να καταλάβουν τι έχει γίνει, ρωτώντας τι ήταν αυτό που εξερράγη.

Δείτε το βίντεο εδώ: