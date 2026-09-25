MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Ο Τραμπ έδωσε το “πράσινο φως” στην Ουκρανία για την κατασκευή πυραύλων Patriot

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Το πράσινο φως έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ουκρανία για την κατασκευή πυραύλων patriot, ικανοποιώντας ένα βασικό αίτημα του Κιέβου, καθώς επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις συνεχείς ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

«Υπάρχουν συγκεκριμένες συμφωνίες», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε δημοσιογράφους. «Κατά την τελευταία μας συνάντηση, ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε: “Ναι, έχω λάβει την τελική απόφαση: η Ουκρανία θα λάβει άδεια για την κατασκευή πυραύλων Patriot”».

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα, όπου ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «ασθενή μηδέν», υποστηρίζοντας ότι όσο μεγαλύτερη ελευθερία έχει να ενεργεί, «τόσο πιο επικίνδυνος γίνεται ο κόσμος για όλους τους άλλους».

Το κατά πόσον ο Τραμπ θα υλοποιούσε την υπόσχεσή του να επιτρέψει στην Ουκρανία να κατασκευάζει αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot αποτελούσε εδώ και μήνες κρίσιμο ζήτημα για το Κίεβο. Οι Patriot είναι προηγμένο σύστημα αεράμυνας, στο οποίο η Ουκρανία βασίζεται για την αναχαίτιση, μεταξύ άλλων, των συνεχών ρωσικών επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ήδη από τον Ιούλιο, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να αποκτήσει το δικαίωμα κατασκευής πυραύλων Patriot, ωστόσο λίγες εβδομάδες αργότερα εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός απέναντι στην προοπτική αυτή.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Η Κολομβία διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν και ευθυγραμμίζεται με τις ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Κ. Μητσοτάκης στο Bloomberg: Ο μόνος τρόπος να μειώσουμε την υψηλή φορολογία στα καύσιμα είναι να πάρουμε εξαίρεση από την Ευρώπη

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Μάρτζυ Λαζάρου: Την ημέρα που κάναμε τον πολιτικό γάμο μας με τον Τάσο Παπαπέτρου έμαθα ότι ήμουν έγκυος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 32 λεπτά πριν

ΠΑΣΟΚ: Τη λίμνη Κορώνεια επισκέπτονται αύριο ο ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου και στελέχη του κόμματος

ΚΑΙΡΟΣ 7 ώρες πριν

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχεται τριήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι – Σε ποιες περιοχές

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Καζακστάν: Στους δώδεκα νεκροί λόγω της κακοκαιρίας κατά τη διάρκεια ναυτικής άσκησης στην Κασπία