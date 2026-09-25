Ζελένσκι: Ο Τραμπ έδωσε το “πράσινο φως” στην Ουκρανία για την κατασκευή πυραύλων Patriot

Το πράσινο φως έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ουκρανία για την κατασκευή πυραύλων patriot, ικανοποιώντας ένα βασικό αίτημα του Κιέβου, καθώς επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις συνεχείς ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

«Υπάρχουν συγκεκριμένες συμφωνίες», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε δημοσιογράφους. «Κατά την τελευταία μας συνάντηση, ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε: “Ναι, έχω λάβει την τελική απόφαση: η Ουκρανία θα λάβει άδεια για την κατασκευή πυραύλων Patriot”».

President Trump and I had a meeting where we discussed general matters. After that, our negotiating teams held a separate, long meeting. The agreement is as follows: we will brief the European side and discuss these details with them; the Americans will speak with the Russians;… September 25, 2026

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα, όπου ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «ασθενή μηδέν», υποστηρίζοντας ότι όσο μεγαλύτερη ελευθερία έχει να ενεργεί, «τόσο πιο επικίνδυνος γίνεται ο κόσμος για όλους τους άλλους».

Το κατά πόσον ο Τραμπ θα υλοποιούσε την υπόσχεσή του να επιτρέψει στην Ουκρανία να κατασκευάζει αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot αποτελούσε εδώ και μήνες κρίσιμο ζήτημα για το Κίεβο. Οι Patriot είναι προηγμένο σύστημα αεράμυνας, στο οποίο η Ουκρανία βασίζεται για την αναχαίτιση, μεταξύ άλλων, των συνεχών ρωσικών επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ήδη από τον Ιούλιο, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να αποκτήσει το δικαίωμα κατασκευής πυραύλων Patriot, ωστόσο λίγες εβδομάδες αργότερα εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός απέναντι στην προοπτική αυτή.