Κορωπί: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Προφήτη Ηλία

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στο Κορωπί Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 10:30.

Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής