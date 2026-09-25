Γάζα: Νεκροί δύο στρατιώτες μετά από καταλάθος έκρηξη drone

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο δύο στρατιωτών του χθες, Πέμπτη, στη Λωρίδα της Γάζας, με έναν αξιωματικό να διευκρινίζει ότι σκοτώθηκαν όταν εξερράγη από λάθος ισραηλινό drone.

Στη διάρκεια επιχείρησης στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας χθες, Πέμπτη, το απόγευμα ένα στρατιωτικό, ισραηλινό drone κατέπεσε χωρίς να εκραγεί κοντά σε στρατιωτικό φυλάκιο, εξήγησε ο αξιωματικός που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Οι δύο στρατιώτες «πλησίασαν το drone το οποίο εξερράγη λίγο αργότερα», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι πρόκειται για τον 24χρονο Ναντάβ Καλί και τον 23χρονο Οφέκ Μοάλεμ.

Πλέον ο αριθμός των Ισραηλινών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα μετά την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023 – έπειτα από την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ–ανέρχεται σε 970. Από αυτούς επτά έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας πέρυσι.

Από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα έχουν σκοτωθεί σχεδόν 74.000 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.