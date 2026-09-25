Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πρότειναν τριμερή συνάντηση με Ρωσία και Ουκρανία στα Εμιράτα

ΟΟυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να φιλοξενήσουν μια τριμερή συνάντηση με την Ουκρανία και τη Ρωσία, προκειμένου να συζητηθούν οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί εδώ και τεσσεράμισι χρόνια.

«Η αμερικανική πλευρά πρότεινε… τη διεξαγωγή συνάντησης σε τεχνικό επίπεδο, σε τριμερές σχήμα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης μέσω WhatsApp. «Αναμένουμε πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την ημερομηνία, ενώ οι ΗΠΑ έχουν προτείνει τα Εμιράτα ως πιθανή τοποθεσία».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Ινδία, η Τουρκία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής συμμετέχουν σε συνομιλίες για την άρση του αποκλεισμού της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

«Η Αίγυπτος, η Ινδία, η Τουρκία και εκπρόσωποι από τη Μέση Ανατολή — είχα ξεχωριστές συνομιλίες με την ηγεσία αυτών των χωρών, και το Υπουργείο Εξωτερικών μας βρίσκεται επίσης σε επαφή με τους ομολόγους του στις χώρες αυτές», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους. «Πέρα από αυτές τις χώρες, υπήρξαν προτάσεις και από άλλα κράτη για την άρση του αποκλεισμού στη Μαύρη Θάλασσα».