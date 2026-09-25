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Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχεται τριήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι – Σε ποιες περιοχές

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή (25-09-2026)

α. Στα βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Ήπειρος, δυτική Στερεά) από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Αύριο Σάββατο (26-09-2026)

α. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

β. Στη Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Την Κυριακή (27-09-2026)

Στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Βροχές

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