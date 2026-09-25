Αντιπρόεδρος ExxonMobil: Στις αρχές του 2027 η γεώτρηση στην Ελλάδα

«Η ExxonMobil και οι συνεργάτες μας, η Energean και η Hellenic Energy, προετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν την πρώτη υπεράκτια γεώτρηση εξερεύνησης στα ελληνικά ύδατα εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες».

Αυτό αναφέρει ο Dr. John Ardill, Vice President και Head of Global Exploration της ExxonMobil, σε ανάρτηση στο Linkedin σε συνέχεια της συνάντησης που είχε νωρίτερα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, επιβεβαιώνοντας το σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Προσθέτει ότι:

«Οι ισχυρές και μακροχρόνιες συνεργασίες μεταξύ κυβερνήσεων και επενδυτών χτίζονται με την πάροδο πολλών ετών – μέσω κοινών στόχων, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της συνεπούς τήρησης των δεσμεύσεων.

Νωρίτερα φέτος, ανακοινώσαμε τα σχέδιά μας για την πραγματοποίηση αυτής της σημαντικής γεώτρησης σε βαθιά νερά, και τώρα προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς προς την έναρξη της γεώτρησης στις αρχές του επόμενου έτους. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχουν συμμετάσχει ενεργά σε όλη αυτή την πορεία. Αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες της ExxonMobil για να συμβάλουμε στην αξιοποίηση των πόρων φυσικού αερίου της Ελλάδας προς όφελος της χώρας και του ελληνικού λαού.

Έχουμε προχωρήσει σταθερά στο πολυετές επενδυτικό μας πρόγραμμα εξερεύνησης, παρά τις σημαντικές αντιξοότητες, όπως η οικονομική ύφεση λόγω της COVID-19 και το μεταβαλλόμενο τοπίο της ευρωπαϊκής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής.

Η δέσμευσή μας παραμένει σαφής: να επενδύουμε μακροπρόθεσμα, να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και να αναπτύσσουμε νέες πηγές φυσικού αερίου σε μια εποχή που η Ευρώπη θα χρειαστεί αξιόπιστους εγχώριους ενεργειακούς εφοδιασμούς».