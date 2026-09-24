MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε 2-0 τη Νάο Χιμπίνο και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά της Σιγκαπούρης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε ακόμα μία άνετη νίκη με 2-0 (7-5, 6-1) στη Σιγκαπούρη επί της Νάο Χιμπίνο και εξασφάλισε τη θέση της στα προημιτελικά του 500αριού της WTA.

Στο πρώτο σετ η Μαρία Σάκκαρη έδωσε μεγάλη μάχη με την αντίπαλό της, όμως κατάφερε μετά από μία ώρα να κάνει το 1-0, κερδίζοντας 7-5 για να ανοίξει το δρόμο προς τη νίκη και να πάρει με το μέρος της το μομέντουμ του αγώνα.

Η Ελληνίδα τενίστρια έκανε «παρέλαση» στο δεύτερο σετ, καθώς έδειξε την ανωτερότητά της έναντι της Χιμπίνο, που έδειξε να κουράζεται και με 6-1 πήρε γρήγορα και ξεκούραστα μία σημαντική πρόκριση στους 8 της διοργάνωσης.

Εκεί, θα βρει μπροστά της την 22χρονη Αυστραλή Τάλια Γκίμπσον (νο. 63 της παγκόσμιας κατάταξης), ενώ αν προκριθεί στον ημιτελικό θα αντιμετωπίζει τη νικήτρια του Ζινγού Ουάνγκ (νο. 40) – Τατιάνα Προζόροβα (νο.180).

Ο δρόμος προς τον τελικό του τουρνουά είναι ανοιχτός με την Ελληνίδα να είναι το φαβορί για να φτάσει εκεί.

Μαρία Σάκκαρη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Λαβρόφ: Η Ρωσία δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο με την Ουκρανία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Ταχιάος: “Δεν θα γίνει η Κυψέλη μια μαύρη τρύπα για το Μετρό της Αθήνας”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Σκόνη στο υπνοδωμάτιο: Τα αντικείμενα που πρέπει να απομακρύνετε για πιο καθαρό χώρο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Χωρίς ρεύμα σήμερα για ώρες περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Καρυστιανού: Όποιος θέλει μπορεί να πληκτρολογήσει στο διαδίκτυο τον όρο quantum medicine και να δει τι είναι η κβαντική ιατρική

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δικογραφίες σε βάρος 8 ατόμων για κλοπές, απάτη και περιβαλλοντική παράβαση