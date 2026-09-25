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Θεσσαλονίκη: Σε κρησφύγετο στην Καβάλα κρυβόταν ο 36χρονος Τούρκος με τον βαρύ οπλισμό – Αναζητείται ο 30χρονος

Intime
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Συνελήφθη ο 36χρονος Τούρκος μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα στην απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι τόσο ο ίδιος όσο και ο 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο (12/9) για διακίνηση βαρέος οπλισμού.

Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, που δημοσιεύτηκε χθες, αποφασίστηκε να προφυλακιστεί και έτσι μετά την κινητοποίηση της Αστυνομίας, εντοπίστηκε και συνελήφθη εκτός νομού Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος Τούρκος εντοπίστηκε σε κρησφύγετο στην Καβάλα και συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Παράλληλα, ο 30χρονος Έλληνας συνεχίζει να αναζητείται.

Υπενθυμίζεται ότι αστυνομικοί του ελληνικού FBI τούς εντόπισαν να βγαίνουν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας χάρτινη συσκευασία και σακούλα, όπου, μεταξύ άλλων, υπήρχαν ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα, που προορίζονταν για ελεύθερο σκοπευτή κι ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi.

Και τα δύο όπλα είχαν παραλήπτες, σύμφωνα με την ομολογία του ενός, μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Ντάλτον.

Θεσσαλονίκη Καβάλα Συκιές Τούρκος

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