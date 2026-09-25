Θεσσαλονίκη: Μία προφυλάκιση για τη σπείρα που “φέσωνε” το Δημόσιο με ζημιά άνω των 13 εκατ. ευρώ – Δύο ελεύθεροι με όρους

Στη φυλακή οδηγείται ένας από τους πέντε κατηγορούμενους στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δραστηριοποιούνταν μέσω εικονικών εταιρειών, προκαλώντας ζημία άνω των 13,3 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Οι τρεις εκ των πέντε κατηγορούμενοι βρέθηκαν σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν, αφού προηγουμένως είχαν ζητήσει και λάβει προθεσμία για να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις τους. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προσωρινή κράτησή του ενός.

“Είχε μια ειλικρίνεια για τον ρόλο του μέσα σε όλο αυτό. Παραδέχθηκε κάποια πράγματα. Δεν ήρθε εδώ να πει ότι δεν συνέβαινε τίποτα. Υπήρχε πράγματι κάποιο ΦΠΑ που δεν αποδίδονταν. Είχε μια ειλικρινή στάση, αλλά κατά τα λοιπά δεν είχε αρνητικά δεδομένα να τον ακολουθούν, δεν είχε προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες. Ήταν μια περίπτωση που κρίθηκε οριακά”, ανέφερε σε δηλώσεις του μετά το πέρας της διαδικασίας ο Πάρης Σπυράτος, συνήγορος του άνδρα που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα καθώς και εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα.

Η διαδικασία, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε, καθώς αύριο, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και οι δύο τελευταίοι κατηγορούμενοι, προκειμένου να δώσουν τη δική τους εκδοχή για όσα τους αποδίδονται.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη των πέντε συλληφθέντων και ακόμη 18 ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε ένα σύστημα εταιρειών που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δημιουργούνταν διαδοχικά και εμφανίζονταν στα στοιχεία «αχυρανθρώπων». Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να μεταφέρονταν σε τρίτα πρόσωπα οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.

Οι Αρχές αποδίδουν στους κατηγορούμενους τη διενέργεια εμπορικών και ενδοκοινοτικών συναλλαγών, κατά τις οποίες φέρεται να χρησιμοποιούνταν τα ΑΦΜ των συγκεκριμένων εταιρειών, με σκοπό να μην αποδίδονται στο Δημόσιο οι προβλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Η μέθοδος, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, επαναλαμβανόταν με τη δημιουργία νέων εταιρειών όταν οι προηγούμενες συσσώρευαν μεγάλες φορολογικές υποχρεώσεις. Οι «αχυράνθρωποι» φέρεται να επιλέγονταν από τα μέλη της οργάνωσης και σε ορισμένες περιπτώσεις να αμείβονταν με ποσά από 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα.

Παράλληλα, η δράση της ομάδας φέρεται να επεκτεινόταν στη διακίνηση λαθραίων αλκοολούχων ποτών, αλλά και στην αποδοχή και διάθεση προϊόντων που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προέρχονταν από κλοπές.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε κατοικίες, εταιρικούς χώρους και οχήματα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών, 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα, 76 κιλά καφέ και 3.890 κάψουλες καφέ. Επίσης, βρέθηκαν 10 κινητά τηλέφωνα, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 8.355 ευρώ, εταιρικές σφραγίδες, τραπεζικές κάρτες και έγγραφα.

Η συνολική ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από τη μη καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών υπολογίζεται σε περισσότερα από 13,3 εκατ. ευρώ. Από αυτά, περισσότερα από 2,35 εκατ. ευρώ αφορούν τη μη καταβολή των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων, ενώ οι οφειλές που εμφανίζονται στα στοιχεία των «αχυρανθρώπων» ξεπερνούν τα 11 εκατ. ευρώ.

Οι πέντε κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, άμεση συνέργεια στην απάτη, λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 ταυτοποιημένα πρόσωπα, για τα οποία η έρευνα έχει καταγράψει διαφορετικούς ρόλους και βαθμό εμπλοκής στην υπόθεση.

Αύριο αναμένεται το δεύτερο μέρος των απολογιών, με τους δύο τελευταίους κατηγορούμενους να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Μετά τις απολογίες τους θα αποφασιστεί και η δική τους περαιτέρω ποινική μεταχείριση.