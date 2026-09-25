Ολοκληρώνεται η ιχνηλάτηση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο

Ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος ιχνηλάτησης για τον αφθώδη πυρετό όπως είπε ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΟ- Δήμητρα , Παναγιώτης Χατζηνικολάου , υπεύθυνος για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τις επιζωοτίες που από χθες έχει επαφές με όλους τους συναρμόδιους φορείς στη Λέσβο.

Όπως είπε στην ΕΡΤ ο κ. Χατζηνικολάου, μετά από την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ιχνηλάτισης που θα γίνει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, καθώς υπολείπονται ελάχιστα μητρώα, θα ακολουθήσει ανακοίνωση από το ΥΠΑΑΤ.

«Μετά θα μπούμε στη δεύτερη φάση, σε μικρότερο κύκλο ιχνηλάτησης, αλλά θέλουμε τη συνεργασία όλων, παραγωγών , φορέων, προσωπικού για να βγούμε από αυτή τη φάση και να αρχίσει η συζήτηση για την επόμενη ημέρα της κτηνοτροφίας. Η συζήτηση αυτή θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει και να είναι σε φάση ωρίμανσης των προτάσεων. Υπήρχαν όμως αρνήσεις ακόμα και για το αν έχουμε αφθώδη ή όχι…».

«Είμαι για πρώτη φορά αισιόδοξος, από το συντονισμό που υπάρχει τώρα, ότι τα πράγματα για την κτηνοτροφία της Λέσβου θα πάνε καλά από δω και πέρα. Το σύστημα λειτουργεί το τελευταίο διάστημα με τον τρόπο που θα έπρεπε να λειτουργεί και αν συνεργασθούν όλοι, γρήγορα θα έχουμε καλά αποτελέσματα», συμπλήρωσε ο κ. Χατζηνικολάου

Ο κ. Χατζηνικολάου μίλησε για το ρόλο του οργανισμού που εκπροσωπεί στην αντιμετώπιση των επιζωοτιών και στη Λέσβο ο ΕΛΓΟ- Δήμητρα με το προσωπικό του τοπικού εργαστηρίου γάλακτος και την κυρία Μαρίνα Χονδρού, αλλά και επιστήμονες που έρχονται από την υπόλοιπη Ελλάδα είναι ανελλιπώς στο νησί από 21 Απριλίου.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Χατζηνικολάου είπε, ότι «συνέβησαν και πράγματα που δε θα έπρεπε να συμβούν στην αντιμετώπιση της κρίσης. Τώρα όμως πρέπει να ομονοήσουμε για να βγει το νησί από τη δύσκολη κατάσταση. Θέλουμε να σωθεί η κτηνοτροφία του νησιού που είναι η τρίτη γαλακτοκομική περιοχή της χώρας με εξαιρετικά προϊόντα … Στην επόμενη φάση με τους παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς, θα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση με το ΥΠΑΑΤ για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας στο νησί και να κοινοποιήσει στρατηγικά τον τρόπο που σκέφτεται να διαχειριστεί τη συνέχεια. Να μπουν οι βάσεις σύμφωνα με τους κανόνες και τις κατευθύνσεις της ΕΕ. Εμείς σαν οργανισμός θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας και το υπουργείο θα κληθεί να πάρει τις αποφάσεις».