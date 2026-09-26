Άγριος ξυλοδαρμός Βρετανού τουρίστα που κλώτσησε γάτα στη Μύκονο – Δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες βράδυ στη Μύκονο μετά από καβγά έξω από μίνι μάρκετ, στην περιοχή Φάμπρικα, με πρωταγωνιστή Άγγλο τουρίστα που κλώτσησε μια γάτα.

Σύμφωνα με το mykonoslive.tv, όλα ξεκίνησαν όταν ένας Άγγλος τουρίστας κλώτσησε τη γάτα του ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ. Η κακοποίηση του ζώου προκάλεσε την έκρηξη του ιδιοκτήτη καθώς και περαστικών που επιτέθηκαν στον δράστη.

Στον καβγά ενεπλάκησαν και οι φίλοι του Βρετανού, με αποτέλεσμα να προκληθεί άγρια συμπλοκή με λαβές, μπουνιές και κλωτσιές.

Μετά από λίγο τα πνεύματα ηρέμησαν,﻿ χωρίς να έχει τραυματιστεί σοβαρά κάποιος.

Δείτε το βίντεο από τον ξυλοδαρμό τουρίστα στη Μύκονο