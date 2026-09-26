Πεζεσκιάν προς ΗΠΑ: Αποδεχθείτε τους όρους μας για να διαπραγματευτούμε

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μάσουντ Πεζεσκιάν, τόνισε στο Al Jazeera ότι όσοι «νόμιζαν πως θα μπορούσαν να βάλουν στο στόχαστρο τον ιρανικό λαό με κυρώσεις, έκαναν λάθος υπολογισμούς».

Ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδιώκουν να «εμποδίσουν το Ιράν να βασίζεται στις δικές του δυνάμεις», αλλά το Ιράν θα επενδύσει στον λαό του.

Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «έσυραν» τις χώρες της περιοχής στον πόλεμο, πιστεύοντας ότι το ιρανικό καθεστώς «θα κατέρρεε μέσα σε λίγες ημέρες».

Παρά ταύτα, τόνισε ότι οι Ιρανοί «στάθηκαν ακλόνητοι απέναντι στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις και θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε ακλόνητοι».

Πρόσθεσε ότι η ασφάλεια της περιοχής μπορεί να επιτευχθεί μέσω της «συνεργασίας μεταξύ των χωρών της» και ότι η περιοχή δεν χρειάζεται «αστυνομικό».

Εξάλλου, σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι «θα προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις μόλις οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν τους όρους μας».

«Όταν η Αμερική δεν συμμορφώνεται με όσα συμφωνήσαμε, ποιο πρόβλημα θα λύσουν ουσιαστικά οι διαπραγματεύσεις;», διερωτήθηκε ο Πεζεσκιάν.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε την πρόταση του Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ και να σταματήσουν οι περιφερειακές μάχες, καταρχήν εντός επτά ημερών.

Υποστήριξε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί του στρατού των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφότου διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές της δεύτερης θητείας του, ανέφερε την Παρασκευή η Wall Street Journal, επικαλούμενη ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σε δημοσιογράφους στα Ηνωμένα Έθνη την Παρασκευή ότι το Ιράν διαβίβασε το ειρηνευτικό του σχέδιο στις ΗΠΑ μέσω των μεσολαβητών του Κατάρ, λέγοντας ότι μια συμφωνία θα επέφερε μια επταήμερη αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα του στενού και μια παύση των περιφερειακών συγκρούσεων.