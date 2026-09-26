Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Ξεσπά ο αδερφός της 25χρονης Πηνελόπης – “Αδύναμοι άνδρες καταστρέφουν μια ζωή”

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η οικογένεια της άτυχης Πηνελόπης, που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη ακόμη και μία εβδομάδα μετά την γυναικοκτονία που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας, φέρεται να είχε προετοιμαστεί για το έγκλημα, καθώς ταξίδεψε από το Αιγάλεω για να την συναντήσει στην Ηγουμενίτσα, ενώ έφερε πάνω του μαχαίρι και εν τέλει το χρησιμοποίησε θανάσιμα, γεγονός που ενισχύει το σενάριο πως όλα ήταν προμελετημένα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική, εντοπίστηκαν επτά τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος της Πηνελόπης, ενώ τρία από αυτά ήταν ιδιαίτερα βαθιά. Παράλληλα, στο αριστερό χέρι της 25χρονης εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα.

Ο αδερφός της άτυχης Πηνελόπης δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ξεσπώντας για τον θάνατο της 25χρονης. Ο ίδιος μίλησε για το φαινόμενο των γυναικοκτονιών, κάνοντας λόγο για «αδύναμους άντρες που δεν αποδέχονται την ελευθερία των γυναικών, που δεν δέχονται ότι οι γυναίκες δεν είναι κτήμα τους».

«Έχει περάσει μόλις μία εβδομάδα από το τραγικό συμβάν. Μία πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα για εμένα, για την οικογένειά μου και για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στην Πηνελόπη. Είμαστε συγκλονισμένοι με ανάμεικτα συναισθήματα και καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό το οποίο συνέβη, αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα μας και ό,τι ακολουθήσει», είπε αρχικά ο αδερφός της Πηνελόπης σε ανάρτησή του στα social media.

Στη συνέχεια, ο ίδιος είπε: «Νιώθω ότι είναι χρέος μου να πω ότι υπάρχει μία μεγάλη επιδημία αδύναμων ανδρών εκεί έξω. Που δεν μπορούν να αποδεχτούν την ελευθερία της γυναίκας. Δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι η γυναίκα δεν είναι κτήμα τους. Και στην έκφραση της ελευθερίας μιας γυναίκας, όπως της αδερφής μου που αποφάσισε να φύγει από τη σχέση στην οποία βρισκότανε».

Και συμπλήρωσε: «Πάνε και καταστρέφουν μια ζωή, διότι είναι τόσο αδύναμοι που δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη της ζωής τους. Και πάνε και καταστρέφουν έναν άνθρωπο. Το σύμπαν όμως δεν αγαπάει την αδυναμία. Και με το νόμο της πολιτείας, το νόμο της φυλακής. Και με τις πράξεις που θα κάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, η οικογένειά της και εγώ».

Τέλος, ο αδερφός της άτυχης 25χρονης, είπε: «Η δικαιοσύνη θα αποκατασταθεί και η οργή μέσα μας θα κατευναστεί. Ό,τι κάνουμε όμως χρειάζεται να το κάνουμε με σύνεση. Διότι για την αγαπημένη μου Πηνελόπη είναι χρέος μου να ζήσω. Είναι χρέος μου να ζήσω μια ζωή όμορφη και να δημιουργήσω κάτι όμορφο, διότι η Πηνελόπη ζει μέσα μας. Και θέλω να χαίρεται και να καμαρώνει για αυτό το οποίο βλέπει και δημιουργούμε όλοι εμείς».