ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή σε Super Cup και EuroCup για τον Σούλη Μαρκόπουλο

Ενός λεπτού σιγή θα τηρηθεί στους σημερινούς ημιτελικούς του Stoiximan Super Cup στη μνήμη του σπουδαίου Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών και βύθισε τον κόσμο του αθλητισμού σε θλίψη.

Ο ΠΑΟΚ, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του εμβληματικού προπονητή, κατέθεσε σχετικό αίτημα και στην EuroCup ενόψει της πρεμιέρας του στη διοργάνωση απέναντι στη Μανρέσα.

Το αίτημα του Δικεφάλου έγινε αποδεκτό από τη διοργάνωση και, ως εκ τούτου, ενός λεπτού σιγή θα τηρηθεί και στην αναμέτρηση της ερχόμενης Τετάρτης, πριν από το τζάμπολ του αγώνα στο “PAOK Sports Arena” με αντίπαλο την ισπανική ομάδα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο ΠΑΟΚ και η EuroCup θα αποτίσουν φόρο τιμής στον Σούλη Μαρκόπουλο, ο οποίος υπηρέτησε για πολλά χρόνια το ελληνικό μπάσκετ και συνδέθηκε ιδιαίτερα με τον Δικέφαλο.

Πηγή: metrosport.gr