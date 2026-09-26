Γαλλία: Περίπου 600.000 πιστοί παρόντες στη Λειτουργία που θα διεξαχθεί χοροστατούντος του Πάπα

Η γιγαντιαία Θεία Λειτουργία η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πλας ντε λα Κονκόρντ, στο κέντρο του Παρισιού, χοροστατούντος του Πάπα, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής δεύτερης ημέρας του τετραημέρου «αποστολικού ταξιδιού», που – σύμφωνα με την ορολογία του Βατικανού – πραγματοποιεί ο ποντίφικας στη Γαλλία.

Η Λειτουργία θα ξεκινήσει τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και αναμένεται να την παρακολουθήσουν πάνω από 600.000 πιστοί, οι οποίοι συρρέουν στο Παρίσι. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια και ένα σημαντικό τμήμα του κέντρου της γαλλικής πρωτεύουσας είναι αποκλεισμένο για όσους δεν έχουν ήδη προμηθευτεί τις σχετικές άδειες εισόδου. Παρόντες στη λειτουργία θα είναι πολλοί Γάλλοι πολιτικοί παράγοντες, όχι όμως και ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, τον οποίο θα εκπροσωπήσει η σύζυγός του Μπριζίτ.

Πριν τη θεία λειτουργία ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα επισκεφτεί μια επισκοπική ένωση για την υποδοχή μεταναστών που ιδρύθηκε μετά την έκκληση για «καλωσόρισμα, προστασία, προώθηση και ενσωμάτωση» των ξένων, την οποία απηύθυνε ο προκάτοχός του Πάπας Φραγκίσκος. Στη συνέχεια, ο ποντίφικας θα μεταβεί στο Καθολικό Ινστιτούτο του Παρισιού, όπου θα συναντηθεί με νεοβαπτισμένους καθολικούς, αλλά και με ανθρώπους που πρόκειται να βαπτιστούν.

Αργά το απόγευμα, ο Λέων ΙΔ΄ θα μεταβεί αεροπορικώς στο Ιερό της Λούρδης, όπου το βράδυ, θα παραστεί σε προσευχή στο Σπήλαιο της Μασσαμπιέλ, όπου σύμφωνα με την καθολική παράδοση η Παναγία εμφανίστηκε 18 φορές, περί τα μέσα του 19ου αιώνα , στην Γαλλίδα μοναχή και Αγία Μπερναντέτ Σουμπιρούς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ