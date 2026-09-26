Ν. Παππάς: Πόσο Ευρωπαίοι είμαστε όταν έντεκα χώρες έχουν μειώσει ήδη τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα;

«Όταν το βυτιοφόρο βγει από την πύλη του διυλιστηρίου, είναι αργά για την τσέπη σου. Το κακό έχει συμβεί με απόφαση Μητσοτάκη. Δεν φταίει το πρατήριο», υπογραμμίζει σε μαγνητοσκοπημένη δήλωσή του ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς.

«Πρώτα απ’ όλα υπάρχει το κέρδος από τη διύλιση. Είναι διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και 200% πάνω από το 2019. Από πάνω έρχεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, που η κυβέρνηση αρνείται να μειώσει», τονίζει, ενώ διερωτάται:

«Πόσο Ευρωπαίοι είμαστε όταν έντεκα χώρες έχουν μειώσει ήδη τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα; Πόσο Ευρωπαίοι είμαστε όταν το πετρέλαιο θέρμανσης άνοιξε στο Βέλγιο στο 1.5 ευρώ και ο βασικός μισθός είναι στις 2370 ευρώ;».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δύο τροπολογίες: μία για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κατώτερο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία για να μπει πλαφόν στο μεικτό κέρδος διύλισης. Δεν λέμε κάτι τρελό. Να πάμε στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου: 12 δολάρια αντί για 23», συνεχίζει ο Ν. Παππάς και καταλήγει:

«Με τις τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στο 1 ευρώ και 20 λεπτά και οι τιμές των καυσίμων θα μειωθούν άμεσα 40 λεπτά το λίτρο. Θα τις ψηφίσουν; ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Πολιτική που χτυπά την ακρίβεια».