Στην εντατική ο 40χρονος πρώην ποδοσφαιριστής Οσβάλντο με σοβαρό πρόβλημα στους πνεύμονες

Δύσκολες ώρες για τον Ντάνι Οσβάλντο, καθώς ο παλαίμαχος επιθετικός της Γιουβέντους και της Ρόμα χρειάστηκε να να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στην Αργεντινή και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, έπειτα από σοβαρή επιπλοκή στον πνεύμονα.

Όπως υποστηρίζει το Tuttosport, ο Οσβάλντο είχε έντονους πόνους στο στήθος και γενικότερη αδιαθεσία. Με τη βοήθεια της αδερφής του και ενός φίλου του, διακομίσθηκε στο Hospital Municipal de Llavallol, στην επαρχία του Μπουένος Άιρες.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν σοβαρή πλευριτική συλλογή στη δεξιά πλευρά, με σημαντική συγκέντρωση υγρού και μολυσμένου υλικού.

Υποβλήθηκε άμεσα σε επέμβαση, κατά τη διάρκεια της οποίας αφαιρέθηκε και ένα μικρό τμήμα πνευμονικού ιστού.

Μετά το χειρουργείο ο Οσβάλντο μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Ο 40χρονος επιθετικός είναι από την Αργεντινή, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα εκεί, ωστόσο στη συνέχεια μετακόμισε στην Ιταλία, όπου και έμεινε για σχεδόν μία δεκαετία, φορώντας τη φανέλα 7 ιταλικών ομάδων, μεταξύ αυτών η Ρόμα, η Γιουβέντους και Ίντερ, ενώ ήταν και διεθνής με τους Ατζούρι.