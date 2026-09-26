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Η Ναταλία Γερμανού έκανε πρεμιέρα για 9η σεζόν με το “Καλύτερα δε γίνεται”: Οι καρδιές μας είναι ανοικτές και τα πρόσωπά μας πεντακάθαρα

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THESTIVAL TEAM

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Η Ναταλία Γερμανού και η παρέα της άνοιξαν σήμερα, Σάββατο, την ένατη σεζόν του «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha.

Με κεφάτη και ανανεωμένη διάθεση, η παρουσιάστρια είπε την πρώτη καλησπέρα της σεζόν και μαζί με τους συνεργάτες της καλωσόρισαν το τηλεοπτικό κοινό στη συχνότητα του Alpha.

«Αχ! Τι χτυποκάρδι είναι αυτό κάθε φορά, παιδιά μου, τι ταχυπαλμία είναι αυτή… Ένατη χρονιά και μου φαίνεται πραγματικά σαν χθες που ήταν η πρώτη σεζόν του “Καλύτερα δε γίνεται”. Το άγχος δεν μειώνεται, δυναμώνει!», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

Η Ναταλία Γερμανού είπε στη συνέχεια: «Δεν φαντάζεστε πόσο χαρούμενη είμαι που σας βρίσκω ξανά, όλοι είμαστε χαρούμενοι… Μας λείψατε, σας πεθυμήσαμε! Ήταν ένα γεμάτο καλοκαίρι κι ένας πολύ γεμάτος Σεπτέμβρης. Ένας πολύ στενάχωρος Σεπτέμβρης, με πολλά γεγονότα.

Θα μοιραστούμε μαζί σας στιγμές γεμάτες χαρά, αλλά και στιγμές γεμάτες συγκίνηση. Οι καρδιές μας είναι ανοικτές, τα πρόσωπά μας πεντακάθαρα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και σήμερα ανοίγουμε την αυλαία της ένατης σεζόν του “Καλύτερα δε γίνεται”. Σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω ένα τεράστιο ευχαριστώ γιατί χάρη σε εσάς είμαι για ένατη σεζόν στο τιμόνι της εκπομπής αυτής».

Ναταλία Γερμανού

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