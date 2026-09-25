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Γιάννης Σαββιδάκης: Κινδυνεύαμε να θεωρηθούμε ύποπτοι για σκάνδαλο

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THESTIVAL TEAM

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Ο Γιάννης Σαββιδάκης βρέθηκε στην «ΠΟΠ Μαγειρική» με τον Ανδρέα Λαγό και έκανε μια αναδρομή σε σημαντικούς σταθμούς της μουσικής του πορείας.


Ανάμεσα στις ιστορίες που μοιράστηκε ήταν και εκείνη γύρω από τις «Δέκα μάγισσες», ένα τραγούδι που γνώρισε τεράστια επιτυχία και ακούστηκε όσο λίγα εκείνη την εποχή.

Ο τραγουδιστής θυμήθηκε πως η απήχηση του κομματιού ήταν τόσο μεγάλη, ώστε η αδιάκοπη παρουσία του στα ραδιόφωνα και τα Μέσα είχε αρχίσει να προκαλεί… ανησυχία ακόμη και στους συνεργάτες του.

Ο Γιάννης Σαββιδάκης περιέγραψε με χιούμορ το πρωτοφανές φαινόμενο που είχε δημιουργηθεί γύρω από το τραγούδι.

«Χαμός. Ήταν ένα επικό τραγούδι, θα έλεγα. Το κακό για μας τότε, όπως έλεγε και μια κυρία που ήταν υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων, είχε γίνει σκανδαλώδης η ροή στα Μέσα του τραγουδιού. Γιατί δεν σταματούσε να παίζει», ανέφερε.


Όπως εξήγησε, η συχνότητα με την οποία μεταδιδόταν το τραγούδι ήταν τέτοια, που είχε γίνει σχεδόν αδύνατο να μην το συναντήσει κάποιος όπου κι αν βρισκόταν.

«Έλεγε η γυναίκα αυτή ότι “θα κινδυνεύουμε να θεωρηθούμε ύποπτοι για σκάνδαλο”, επειδή έπαιζε τόσο πολύ. Το τραγούδι παιζόταν, τελείωνε, δηλαδή άκουγες έναν σταθμό, γύριζες και έπαιζε σε άλλον. Στις βάρκες, παντού. Ήταν φοβερή στιγμή», πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

Γιάννης Σαββιδάκης

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