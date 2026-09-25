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Σκάνδαλο Cambridge Analytica: Το Facebook κρίθηκε υπεύθυνο για εξαπάτηση εκατομμυρίων χρηστών

Freepik
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THESTIVAL TEAM

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Επιτροπή ενόρκων από το Νέο Μεξικό αποφάνθηκε σήμερα ότι το Facebook εξαπάτησε τους κατοίκους αυτής της αμερικανικής Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους, σε μια δίκη που αφορούσε το σκάνδαλο της Cambridge Analytica.

Το Νέο Μεξικό είναι η μοναδική Πολιτεία που προσέφυγε στα δικαστήρια για την υπόθεση αυτή, μια από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις της ιδιωτικότητας στην ιστορία του διαδικτύου. Η βρετανική εταιρεία Cambridge Analytica εκμεταλλεύτηκε για πολιτικούς σκοπούς τα προσωπικά δεδομένα δεκάδων χιλιάδων χρηστών του Facebook, τα οποία είχαν συλλεχθεί εν αγνοία τους.

Οι ένορκοι στο δικαστήριο της Σάντα Φε έκριναν ότι εξαπατήθηκε ο καθένας από τους 2,1 εκατομμύρια κατοίκους της Πολιτείας, κάτι που ισοδυναμεί με ισάριθμες παραβιάσεις του νόμου για την προστασία των καταναλωτών.

Επαφίεται πλέον στον δικαστή να ορίσει το πρόστιμο που θα επιβάλει στο Facebook, το οποίο μπορεί να ανέλθει στα 5.000 δολάρια ανά παράβαση. Θεωρητικά, το Facebook θα μπορούσε να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 10,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Λόγω του σκανδάλου, η Cambridge Analytica οδηγήθηκε στην πτώχευση το 2018.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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