Λόξυγκας: 6 πράγματα που μπορεί να δείχνει για την υγεία σου και δεν πρέπει να αγνοήσεις

Ένα φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουν συχνά όλοι οι άνθρωποι είναι ο λόξυγκας. Ένας τυχαίος λόξυγκας μπορεί για παράδειγμα να εμφανιστεί αν φας πολύ γρήγορα και υποχωρεί μόνος του μέσα σε λίγα λεπτά. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτή η αιτία που μπορεί να παρουσιαστεί.

Για αρχή ο λόξυγκας πρόκειται για το σύμπτωμα που παρουσιάζεται όταν το διάφραγμα, δηλαδή ο μυς που χωρίζει τον θώρακα από την κοιλιά, κάνει ξαφνική σύσπαση. Όταν συσπαστεί το διάφραγμα, εισπνέεις αέρα και οι φωνητικές χορδές κλείνουν απότομα προκαλώντας τον ήχο του λόξυγκα.

Τύποι λόξυγκα

Σύμφωνα και με το Cleveland Clinic υπάρχουν 4 τύποι λόξυγκα, ανάλογα με την διάρκεια.

Παροδικός (προσωρινός): διαρκεί από λίγα δευτερόλεπτα έως λίγα λεπτά.

διαρκεί από λίγα δευτερόλεπτα έως λίγα λεπτά. Επίμονος: διαρκεί περισσότερο από 48 ώρες, έως και έναν μήνα.

διαρκεί περισσότερο από 48 ώρες, έως και έναν μήνα. Ανίατος/χρόνιος: διαρκεί περισσότερο από έναν μήνα.

διαρκεί περισσότερο από έναν μήνα. Υποτροπιάζων: επανέρχεται συχνά, με κάθε επεισόδιο να διαρκεί περισσότερο από λίγα λεπτά.

Οι πιο συχνές αιτίες λόξυγκα είναι:

η γρήγορη κατανάλωση φαγητού

η υπερφαγία

η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

η κατάποση αέρα

ο έντονος ενθουσιασμός

το συναισθηματικό στρες

Με άλλα λόγια, είναι ένα σημάδι του σώματός σου, το οποίο σου λέει: «Ηρέμησε. Με επιβαρύνεις».

6 πράγματα που μπορεί να δείχνει ο επίμονος λόξυγκας για την υγεία σου

Διάφορες ιατρικές παθήσεις μπορεί να προκαλέσουν επίμονο λόξυγκα, σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, όπως:

Παθήσεις του γαστρεντερικού , όπως η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ).

, όπως η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ). Παθήσεις που επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα , όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο, η νόσος του Πάρκινσον.

, όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο, η νόσος του Πάρκινσον. Παθήσεις των πνευμόνων , όπως η πνευμονία.

, όπως η πνευμονία. Όγκοι ή αλλοιώσεις , όπως όγκοι του μεσοθωρακίου, καρκίνος του οισοφάγου ή καρκίνος του παγκρέατος.

, όπως όγκοι του μεσοθωρακίου, καρκίνος του οισοφάγου ή καρκίνος του παγκρέατος. Καταστάσεις που διαταράσσουν τον μεταβολισμό και τη λειτουργία των σχετικών νεύρων, όπως η ουραιμία.

και τη λειτουργία των σχετικών νεύρων, όπως η ουραιμία. Ορισμένες λοιμώξεις, όπως η γρίπη και ο απλός έρπης.

Πώς μπορείς να σταματήσεις τον λόξυγκα;

Για να σταματήσεις τον λόξυγκα, μπορείς να κρατήσεις την αναπνοή σου για λίγα δευτερόλεπτα, να κάνεις τη δοκιμασία Valsalva εκπνέοντας με κλειστό στόμα και μύτη, να πιεις κρύο νερό, να κάνεις γαργάρες ή να καταπιείς ένα κουταλάκι ζάχαρη. Εναλλακτικά, μπορείς να φέρεις τα γόνατά σου προς το στήθος και να σκύψεις προς τα εμπρός.

Αν ο λόξυγκας διαρκεί πάνω από 48 ώρες, πρέπει να επικοινωνήσεις με γαστρεντερολόγο.

Πηγή: ladylike.gr