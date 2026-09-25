Σοκαριστική προειδοποίηση Γκέιτς: “Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει 1 δισ. θανάτους”

Ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι «αρκετά ισχυρή» ώστε να οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, προσθέτοντας τη φωνή του σε εκείνες στελεχών και εργαζομένων στον τεχνολογικό κλάδο που προειδοποιούν για τους υπαρξιακούς κινδύνους της AI.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή ώστε να προκαλέσει εξελίξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων», δήλωσε ο Γκέιτς σε απόσπασμα συνέντευξής του στην εκπομπή Meet the Press του NBC, η οποία θα μεταδοθεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Δεν υπήρξε ποτέ όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης», τόνισε.

Στη Silicon Valley εντείνονται οι προειδοποιήσεις για τις δυνητικά καταστροφικές συνέπειες της AI, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Ο Τζέικομπ Κόξον, εργαζόμενος στην Anthropic, παραιτήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα και κατηγόρησε τόσο την Anthropic όσο και την OpenAI, όπου είχε επίσης εργαστεί, ότι «παίζουν με τις ζωές μας», συμμετέχοντας σε μια «κούρσα προς την υπερνοήμονα τεχνητή νοημοσύνη».

Άλλος εργαζόμενος της Anthropic δήλωσε ότι εκτιμά πως υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερη του 10% η AI να εξαλείψει ολόκληρη την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Οι δηλώσεις αυτές έφεραν στο προσκήνιο μια συζήτηση που διεξάγεται εδώ και χρόνια και προκαλεί έντονες διαφωνίες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας τις δημόσιες εκκλήσεις προς τον κλάδο να λάβει περισσότερα μέτρα για την ασφάλεια. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έχει έκτοτε ζητήσει επιβράδυνση της ανάπτυξης της AI, πρόταση που υποστήριξαν σύντομα και άλλα κορυφαία στελέχη του κλάδου, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και ο Ίλον Μασκ.

Στη συνέντευξή του, ο Γκέιτς τόνισε ότι η αυτορρύθμιση του κλάδου δεν αρκεί. «Χρειάζεται οι αρχές επιβολής του νόμου και οι πολιτικοί να συμμετάσχουν στη συζήτηση για το πώς θα πρέπει να είναι οι δικλίδες ασφαλείας και η εποπτεία», είπε. «Και αυτό πρέπει να είναι υποχρεωτικό».

Ο Γκέιτς είχε υποστηρίξει ήδη σε άρθρο του τον Αύγουστο ότι κακόβουλοι παράγοντες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ολοένα ισχυρότερα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για κυβερνοεπιθέσεις, απάτες, παραπληροφόρηση και άλλες μορφές μεγάλης κλίμακας επιθέσεων σε νοσοκομεία, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και κυβερνητικά συστήματα.