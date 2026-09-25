Οι “κόκκινες σημαίες” που δείχνουν πως ένα ζευγάρι θα χωρίσει ήδη από την ημέρα του γάμου του

Η ημέρα του γάμου είναι για πολλούς από τις πιο ευτυχισμένες στη ζωή τους.

Αν και οι χαρούμενες στιγμές μπροστά στο φακό είναι όμορφο θέαμα για τους καλεσμένους, σύμφωνα με επαγγελματίες φωτογράφους γάμου, υπάρχουν μικρές — και μερικές φορές πιο εμφανείς — «κόκκινες σημαίες» που υποδηλώνουν ότι ένα ζευγάρι μπορεί να κατευθύνεται προς το διαζύγιο, ακόμα και πριν κοπεί η γαμήλια τούρτα.

«Ένα από τα πιο συχνά σημάδια που βλέπω είναι όταν είτε η νύφη είτε ο γαμπρός, συνήθως ο γαμπρός, αντιστέκεται έντονα στο να φωτογραφηθεί», εξηγεί ο Christopher Todd Griffiths, φωτογράφος γάμου στη Νότια Καλιφόρνια με 20 χρόνια εμπειρίας, στο Daily Mail.

Και δεν πρόκειται μόνο για ντροπή μπροστά στην κάμερα. «Απλώς δεν είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν», προσθέτει. «Αυτό είναι ένα μεγάλο κόκκινο σημάδι, καθώς υποδηλώνει ότι δεν είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε κάτι σημαντικό για τον σύντροφό τους».

Η γλώσσα του σώματος ενός ζευγαριού μπορεί επίσης να αποκαλύψει πολλά. Ενώ κάποια ζευγάρια δείχνουν χημεία και άνεση, άλλα φαίνονται να ανυπομονούν να απομακρυνθούν ο ένας από τον άλλον — ένα ανησυχητικό σημάδι για μια μέρα που είναι αφιερωμένη στην αγάπη τους.

«Αυτό είναι εύκολο να το εντοπίσει κανείς, ειδικά αν συνεργάζεται στενά με το ζευγάρι, όπως ένας φωτογράφος», παραδέχεται. «Κάποια ζευγάρια έχουν υπέροχη χημεία, ενώ άλλα φαίνεται να μην αντέχουν να βρίσκονται κοντά ο ένας στον άλλον».

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο είναι πώς αντιδρούν όταν κάτι πάει στραβά τη μεγάλη τους μέρα.

«Μπορείς πραγματικά να δεις τις ικανότητές τους στην επίλυση προβλημάτων. Είναι ομάδα ή στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου;» λέει ο freelance φωτογράφος Devin Dugard.

Ένα ακόμη σημάδι είναι όταν το ζευγάρι αποφεύγει την οπτική επαφή. «Είναι φυσικό να μην ξέρεις πού να κοιτάξεις μπροστά στην κάμερα, αλλά η αποφυγή οπτικής επαφής με τον σύντροφό σου, ειδικά την ημέρα του γάμου, μπορεί να υποδηλώνει βαθύτερη απομάκρυνση», αποκαλύπτει ο Dugard.

Μερικές σχέσεις μπορεί να κρατήσουν μερικά χρόνια μετά τον γάμο, αλλά ακόμα και αρκετό καιρό μετά ο γάμος διαλύεται – ειδικά όταν οι γυναίκες φτάνουν στην ηλικία της εμμηνόπαυσης και αντιλαμβάνονται, μέσω και της συνειδητοποίησης της αλλαγής στον οργανισμό τους, πως τα όσα κρατούσαν μέσα τους, πρέπει πλέον να μην μένουν κρυφά.

«Περνάμε ολόκληρη την ενήλικη ζωή μας φροντίζοντας τους συζύγους ή συντρόφους μας και τα παιδιά μας. Δίνουμε τόσα πολλά στους άλλους που χάνουμε τον εαυτό μας στη διαδικασία», λέει η Melissa McClure, πρόσφατα διαζευγμένη νύφη, στο USA Today.

«Δεν ήταν κρίση μέσης ηλικίας, αλλά μια αφύπνιση. Συνειδητοποιώ πλήρως τις δυνατότητες της ζωής μου, και εσύ δεν ανήκεις σε αυτές», είπε στον πρώην σύζυγό της. Τερμάτισε τον γάμο της πριν από τρία χρόνια και δηλώνει ότι δεν υπήρξε ποτέ πιο ευτυχισμένη.

Πηγή: marieclaire.gr