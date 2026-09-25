Ιωάννινα: Ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στον δήμο Πάργας
Epiruspost
THESTIVAL TEAM
Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή.
Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολώνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στα σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά, ενώ τα συνεργεία της ΔΕΔΗΕ εργάζονται πυρετωδώς προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στον Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινόμενου έφυγαν κεραμίδια, με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, καθώς συνεχίζεται η βροχόπτωση.
Η Πολιτική Προστασία στην Ήπειρο βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας.
@epiruspost Μπουρίνι σάρωσε Τσουκνίδα και Μεσοπόταμο στο Δήμο Παργας#ηπειρος #Epirus #Epiruspost ♬ πρωτότυπος ήχος – Epiruspost
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