Catherine Zeta-Jones: Το… καυτό στιγμιότυπο για τα 82α γενέθλια του Michael Douglas 

Η Catherine Zeta-Jones αντάλλαξε ένα παθιασμένο φιλί με τον σύζυγό της, Michael Douglas, καθώς γιόρτασαν τα 82α γενέθλιά του.

Η 57χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο, στο οποίο εκείνη και ο σύζυγός της, ο διάσημος ηθοποιός, μοιράζονται μια ρομαντική στιγμή μέσα στη θάλασσα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε με ενθουσιασμό: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου! Ένα φιλί γενεθλίων στον σύζυγό μου, Michael. Το να μοιράζομαι αυτή την ξεχωριστή ημέρα μαζί σου είναι εξίσου ξεχωριστό με την ίδια την ημέρα. Σε αγαπώ».

Η Catherine έχει αποκτήσει με τον Michael τον γιο τους, Dylan, 26 χρόνων, και την κόρη τους, Carys, 23 Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2000.

Η ανάρτηση έγινε μόλις μία ημέρα μετά την εμφάνιση της ηθοποιού στο Λονδίνο, όπου εντυπωσίασε με μια εντυπωσιακή ασημένια τουαλέτα με παγιέτες και κάπα, στην πρεμιέρα της νέας σειράς θρίλερ Kill Jackie. Η ηθοποιός υποδύεται την Jackie Price στη νέα σειρά του Prime Video, μια πρώην διεθνή διακινήτρια ναρκωτικών, η οποία έχει περάσει 20 χρόνια ζώντας μια ανώνυμη ζωή ως έμπορος έργων τέχνης.

Η πρεμιέρα της σειράς έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις της Catherine ότι τα παιδιά της με τον Michael δεν έχουν κανένα μεγαλύτερο πλεονέκτημα από οποιονδήποτε άλλο ηθοποιό, καθώς ακολουθούν τα βήματα των γονιών και των παππούδων τους στον χώρο της υποκριτικής. Ο σύζυγός της, Michael, είναι δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ και γιος του θρύλου του Χόλιγουντ, Kirk Douglas, ο οποίος πέθανε το 2020.

Μιλώντας στη Nuala McGovern στην εκπομπή Woman’s Hour του BBC Radio 4, η Catherine ρωτήθηκε για τον πρόσφατο ισχυρισμό της ότι ο χαρακτηρισμός «nepo baby», που συχνά αποδίδεται στα παιδιά της, είναι «φρικτός». Επιμένοντας στη θέση της, η Ουαλή ηθοποιός τόνισε: «Αν επρόκειτο για οποιονδήποτε άλλο κλάδο, είτε πρόκειται για τα χρηματοοικονομικά είτε για τις επιχειρήσεις, είτε αν είσαι δικηγόρος, ξέρω ότι όλοι οι ενήλικες φίλοι μου που είναι χειρουργοί ή γιατροί έχουν παιδιά που ακολουθούν τον ίδιο επαγγελματικό χώρο, και δεν τους αποκαλούν έτσι».

«Νομίζω ότι, ακόμη πιο σημαντικό, είμαι παντρεμένη με τον απόλυτο nepo baby. Ο σύζυγός μου ήταν γιος του Kirk Douglas, του πρωταγωνιστή του Σπάρτακου, ξέρετε; Και τα έχει καταφέρει πολύ καλά και μόνος του», συνέχισε η Catherine.

«Και έτσι πιστεύω ότι είναι άδικο που, με την τόσο έντονη κριτική που υφίστανται οι νέοι άνθρωποι, όχι μόνο τα δικά μου παιδιά ή τα παιδιά διασημοτήτων, αλλά γενικότερα, δέχονται ανελέητη κριτική από εικόνες τελειότητας που δημιουργούνται με AI και από όλα τα υπόλοιπα. Δεν χρειάζονται άλλη μία ταμπέλα. Νομίζω ότι είναι πολύ άδικο».

Όταν η McGovern επισήμανε ότι πολλοί θεωρούν πως τα παιδιά των διασημοτήτων έχουν πρόσβαση σε πλεονεκτήματα που δεν έχουν άλλοι ηθοποιοί, η Catherine ήταν κατηγορηματική, απαντώντας: «Όχι, όχι, όχι, ακριβώς το αντίθετο. Καταρχάς, έχουν τόσα πολλά να αποδείξουν. Αυτό το “Α, είναι στα γονίδιά σου, είναι στο αίμα σου”. Είναι σαν να λες: “Όχι, στην πραγματικότητα έχω πραγματικό πάθος και αγάπη για την τέχνη μου”».

Τα παιδιά της ηθοποιού αποτελούν τον επόμενο κρίκο σε μια οικογένεια του Χόλιγουντ που περιλαμβάνει επίσης τη μητέρα του Michael, την ηθοποιό Diana Dill. Ο μεγαλύτερος γιος του, Cameron, τον οποίο απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Diandra Luker, είναι επίσης ηθοποιός.

Ο Michael έχει επίσης απαντήσει στον χαρακτηρισμό «nepo baby», δηλώνοντας σε συνέντευξή του το 2024: «Δεν γνωρίζω κανέναν πατέρα, σε οποιοδήποτε επάγγελμα κι αν βρίσκεται, είτε είναι υδραυλικός είτε εργολάβος είτε ξυλουργός — που να μην προσπαθεί να βοηθήσει τον γιο του να ακολουθήσει τα βήματά του».

Πηγή: instyle.gr