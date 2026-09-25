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Ματαιώνεται το φιλικό του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό – Σε αναζήτηση αντιπάλου ο Δικέφαλος

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Αλλαγή προκύπτει στον σχεδιασμό του ΠΑΟΚ για τη διακοπή του πρωταθλήματος, καθώς το προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι με τον Λεβαδειακό δεν θα πραγματοποιηθεί, με τους Βοιωτούς να ματαιώνουν την εν λόγω συνάντηση.

Η αναμέτρηση είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 12:00, στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, με το παιχνίδι να είναι κεκλεισμένων των θυρών και να έχει προπονητικό χαρακτήρα.

Στόχος ήταν να αξιοποιηθεί το διάστημα της διακοπής λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, ώστε ο ΠΑΟΚ να διατηρήσει αγωνιστικό ρυθμό και παράλληλα το τεχνικό επιτελείο να δοκιμάσει πρόσωπα και τακτικές ενόψει της συνέχειας.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο φιλικό ματαιώνεται από την πλευρά του Λεβαδειακού, με αποτέλεσμα ο Δικέφαλος να καλείται πλέον να βρει νέα λύση.

Ήδη εξετάζονται οι διαθέσιμες επιλογές, προκειμένου να βρεθεί νέος αντίπαλος και να πραγματοποιηθεί φιλική αναμέτρηση κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Η ανάγκη για ένα παιχνίδι παραμένει, καθώς ο ΠΑΟΚ θέλει να διατηρήσει την ομάδα σε αγωνιστική ετοιμότητα και να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα το διάστημα μέχρι την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις.

Πηγή: sdna.gr

ΠΑΟΚ

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