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Γ. Γεραπετρίτης: Συναντήσεις με τους ΥΠΕΞ Βραζιλίας και Ερυθραίας στη Νέα Υόρκη

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THESTIVAL TEAM

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Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, διαδοχικές συναντήσεις με τους υπουργούς Εξωτερικών της Βραζιλίας και της Ερυθραίας.

Κατά τη συνάντησή του με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του, Μάουρο Βιέιρα, συζητήθηκαν η διμερής συνεργασία Ελλάδας-Βραζιλίας, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Βραζιλίας και οι δυνατότητες ενίσχυσης της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης οι τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις και ζητήματα παγκόσμιας ασφάλειας.

Ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε επίσης με τον υπουργό Εξωτερικών της Ερυθραίας, Οσμάν Σάλεχ. Οι δύο υπουργοί εξέτασαν τις διμερείς σχέσεις και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας-Ερυθραίας, ενώ αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην κατάσταση στο Κέρας της Αφρικής και την Ερυθρά Θάλασσα.

Γιώργος Γεραπετρίτης

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